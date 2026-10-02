Trương Lăng Hách làm gì đồng nghiệp nữ thế này?

Hành động của nam diễn viên đang gây ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, Trương Lăng Hách bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nam diễn viên thậm chí còn lên hot search Weibo sau khi một khoảnh khắc ghi lại trên phim trường Thích Đường được lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, trong một cảnh quay, Trương Lăng Hách phải thực hiện động tác bế nữ diễn viên Hà Lam Đậu. Tuy nhiên, vị trí đặt tay cùng hành động trêu đùa bạn diễn của anh đang khiến cư dân mạng tranh luận.

Những hình ảnh gây ra ý kiến trái chiều của Trương Lăng Hách trên phim trường.

Một bộ phận khán giả cho rằng khi thực hiện cảnh bế, nam diễn viên nên đặt tay ở phần cánh tay gần vai bạn diễn. Trong khi đó, Trương Lăng Hách lại đặt tay thấp hơn, ở vị trí được cho là khá gần vùng ngực nhạy cảm. Hơn nữa, hành động đùa giỡn như vậy ở phim trường cũng bị đánh giá là không phù hợp.

"Thường bế như này thì bàn tay diễn viên nam hay đặt lên chỗ cánh tay gần vai bạn diễn luôn chứ ai đặt ngay nách thế kia? Vì nách chỉ cần nhích bàn tay cỡ vài cm là tới vòng 2 rồi", "Lần đầu thấy cảnh bế mà thọc nách bạn diễn, chỗ đó dễ làm người ta nhột lắm, phải đặt tay lên phần bắp tay hay vai bạn diễn chứ", "Bế thì để tay ngoài bắp tay được mà cần gì chọc vô nách thế kia", "Kiểu này lỡ tay thì sao..." là những bình luận chỉ trích Trương Lăng Hách Trên MXH.

Có người cảm thấy không hài lòng với nam diễn viên, nhưng cũng có rất nhiều người bênh vực.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực nam diễn viên. Họ cho rằng vị trí đặt tay như vậy không phải là chưa từng xuất hiện trong các bộ phim, thế nên chẳng có gì đáng để tranh cãi. Hơn nữa ở một góc quay khác, có thể thấy Hà Lam Đậu còn chủ động nhấc tay để Trương Lăng Hách thực hiện cảnh quay thuận lợi hơn. Cả hai thể hiện sự chuyên nghiệp, cố gắng tạo ra khung hình có tính thẩm mỹ tốt nhất.

Còn về hành động đùa giỡn, có thể thấy Hà Lam Đậu cũng không có bất cứ dấu hiệu khó chịu nào. Bầu không khí giữa hai diễn viên vẫn rất vui vẻ, vì thế càng chẳng có lý do gì để chỉ trích anh chàng.

Hai diễn viên vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp.

Có thể thấy, Hà Lam Đậu chủ động nhấc tay để giúp Trương Lăng Hách dễ thực hiện cảnh quay hơn, vì thế không thể nói nam diễn viên cố tình đặt tay ở vị trí nhạy cảm.

Nói thêm về Thích Đường, đây là dự án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vụ Viên. Câu chuyện xoay quanh Tô Lạc Vi, người quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau vụ ám sát Thái tử Tống Lãnh. Nàng kết hôn với Tống Lan, em trai Thái tử, nhưng sau đó phát hiện chồng chính là kẻ chủ mưu đoạt ngôi.

Trong quá trình điều tra, Tô Lạc Vi hợp tác với Diệp Đình Yến mà không biết anh thực chất là Tống Lãnh, người vẫn luôn cho rằng nàng đã phản bội mình. Ở tác phẩm này, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính Diệp Đình Yến, đóng cặp cùng Lư Dục Hiểu trong vai Tô Lạc Vi. Về phần Hà Lam Đậu, cô đảm nhận vai Tống Chi Vũ, em gái của nam chính.