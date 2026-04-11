Trường hợp sẽ bị khóa SIM điện thoại từ ngày 15/4 tới

Huỳnh Duy |

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ chặn chiều gọi đi, nhắn tin với các thuê bao không bổ sung xác thực sinh trắc học từ ngày 15/4/2026.

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành có hiệu lực từ 15/4 có nội dung liên quan đến hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo đó, người dùng di động phải thực hiện xác thực 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt; bảo đảm trùng khớp với dữ liệu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước đã được xác thực chính xác, do cơ quan Công an cấp.

Việc xác thực được thực hiện thông qua một trong bốn hình thức gồm trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc điểm giao dịch do nhà mạng uỷ quyền, riêng với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ xác thực thông tin thuê bao trực tiếp tại điểm giao dịch.

Với số thuê bao thứ hai trở lên, khi đăng ký, kích hoạt, người dùng phải xác thực thông qua mã xác thực một lần (mã OTP) gửi đến SIM đăng ký, kích hoạt trước đó.

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ chặn chiều gọi đi, nhắn tin với các thuê bao không bổ sung xác thực sinh trắc học từ ngày 15/4/2026. (Ảnh minh hoạ)

Với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại), thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, quy định với thuê bao thay đổi thiết bị điện thoại áp dụng từ ngày 15/6/2026.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thuê bao di động đang sử dụng đều phải thực hiện việc xác thực lại thông tin thuê bao theo Thông tư này.

Đối với các thuê bao di động đã dùng chính số điện thoại để đăng ký ứng dụng VNeID cấp độ 2 sẽ không phải thực hiện sinh trắc học khuôn mặt, trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối.

Trường hợp người dùng không phải là chính chủ của thuê bao di động, nhà mạng có nghĩa vụ thông báo liên tục trong vòng 05 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông tin qua Ứng dụng VNeID về việc cá nhân trực tiếp xác nhận bản thân không đăng ký, không sử dụng.

Đối với các thuê bao không thực hiện việc cập nhật lại thông tin thuê bao, không bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt không đầy đủ, không chính xác, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác).

Doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi. Sau thời điểm này, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Đồng thời, doanh nghiệp viễn thông phải thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện; thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

