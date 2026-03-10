Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ và thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu các hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải cung cấp thông tin về các tài khoản ngân hàng và ví điện tử được sử dụng để nhận thanh toán hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh đang hoạt động, việc gửi thông báo về các tài khoản này phải hoàn tất chậm nhất vào ngày 20/4/2026. (Ảnh minh hoạ)

Thông tư cũng quy định, trong trường hợp có thay đổi về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, người nộp thuế phải cập nhật và thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, các cá nhân và hộ kinh doanh đang sử dụng tài khoản tại các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hoặc các tổ chức tín dụng khác để phục vụ giao dịch kinh doanh cần chủ động thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan thuế trước thời hạn nêu trên.

Bên cạnh quy định về nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh cũng cần lưu ý quy định liên quan đến tài khoản ngân hàng dùng cho mục đích kinh doanh.

Theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài chính, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc theo dõi dòng tiền, quản lý hóa đơn và thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo Báo điện tử Chính Phủ