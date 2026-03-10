"Con rồng" của Trung Quốc liên tiếp phá kỷ lục: Thế giới sắp được chiêm ngưỡng kiệt tác công nghệ mới

Được khởi xướng như một sáng kiến trọng điểm vào năm 2021, dự án CR450 đã mang lại những kết quả đột phá. Nguyên mẫu của dự án đã thiết lập nhiều kỷ lục thế giới mới trong các cuộc thử nghiệm, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong công nghệ đường sắt cao tốc.

Trang ChinaDaily đưa tin, Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc công bố tàu cao tốc CR450 dự kiến sẽ hoàn thành đánh giá vận hành và hoàn thiện thiết kế vào năm 2026, tiến gần hơn một bước đến hoạt động thương mại. Đây là loại tàu cao tốc nhanh nhất thế giới đang được phát triển.

Những bài kiểm tra thực tế

Đơn vị vận hành đường sắt cho biết dự án đổi mới khoa học và công nghệ CR450 đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong năm 2025, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tàu cao tốc thế hệ tiếp theo của Trung Quốc.

Sau khi hai đoàn tàu nguyên mẫu CR450 xuất xưởng vào cuối năm 2024, chúng đã trải qua các thử nghiệm loại trên tuyến đường sắt vòng quanh Bắc Kinh, tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh - Hạ Môn và tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô.

Các đoàn tàu đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra loại và hoàn thành đánh giá vận hành trên quãng đường 300.000 km trên các tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô và Thẩm Dương - Baishan, đạt được kết quả như mong đợi.

Theo nhóm nghiên cứu, CR450 đã thiết lập một hệ thống kỹ thuật cho các đoàn tàu cao tốc hoạt động ở tốc độ 400 km/giờ. Trong quá trình thử nghiệm, một đoàn tàu đã đạt tốc độ 453 km/giờ, trong khi hai đoàn tàu đã lập kỷ lục khi vượt qua nhau với tổng tốc độ 896 km/giờ.

Theo thông báo của tập đoàn, khi vận hành ở tốc độ 400 km/h, quãng đường phanh khẩn cấp của CR450 nhỏ hơn 6.500 mét, mức tiêu thụ năng lượng dưới 22 kilowatt-giờ/km và độ ồn bên trong được giữ ở mức 68 decibel. Hiệu suất vận hành, biên độ an toàn về độ bền mỏi của các cấu trúc chịu tải và sự tăng nhiệt độ của các bộ phận quay tương đương với đoàn tàu CR400 hoạt động ở tốc độ 350 km/h.

Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho biết dự án cũng đã đạt được những bước đột phá trong các công nghệ then chốt như giảm lực cản, thân xe nhẹ, hệ thống kéo nam châm vĩnh cửu và hệ thống phanh hiệu suất cao.

CR450 đạt được tốc độ đó bằng cách nào?

Điểm mấu chốt nằm ở những cải tiến về khí động học và cấu trúc. Phần mũi tàu đã được kéo dài từ 12,5 mét trên các đoàn tàu hiện có chạy với tốc độ 350 km/h lên 15 mét, giúp giảm lực cản.

Hơn nữa, lực cản tổng thể của đoàn tàu đã giảm 22% nhờ một số cải tiến về thiết kế. Những cải tiến này bao gồm việc bao bọc hoàn toàn các cụm bánh xe và hạ thấp các tấm chắn bên dưới toa xe, giảm thiểu sự tiếp xúc của bánh xe với không khí, một triết lý thiết kế tương tự như các xe đua hiệu suất cao. Chiều cao của đoàn tàu cũng đã giảm 20 cm và trọng lượng giảm 50 tấn.

Trong năm năm qua, các nhà phát triển đã nỗ lực giảm lực cản, với những cải tiến được đo lường bằng những bước nhỏ như 0,1 phần trăm.

Thiết kế này cho phép tăng tốc vượt trội. CR450 có thể tăng tốc từ trạng thái đứng yên lên 350 km/h chỉ trong 4 phút 40 giây. Điều này nhanh hơn 100 giây so với các đoàn tàu điện Fuxing hiện có, vốn cần 6 phút 20 giây để đạt cùng tốc độ.

Theo tập đoàn, đoàn tàu CR450 sở hữu hoàn toàn quyền sở hữu trí tuệ độc lập và đã thúc đẩy việc ứng dụng các linh kiện chủ chốt do trong nước phát triển cho hoạt động ở tốc độ 400 km/h, bao gồm bộ bánh xe, tấm thép khung gầm, cần lấy điện và đầu nối cáp cao áp.

Tập đoàn cho biết họ sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu công nghệ trọng điểm và ứng dụng công nghiệp của CR450, hoàn thành đánh giá vận hành và hoàn thiện thiết kế ở tiêu chuẩn cao, và từng bước đưa đoàn tàu tiến tới hoạt động thương mại.