Trường hợp người dùng Vietcombank, Agribank, BIDV, MB… phải khai báo tài khoản với cơ quan Thuế: Không cung cấp đầy đủ có thể bị phạt 3 - 5 triệu đồng

Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin về các tài khoản ngân hàng và ví điện tử được sử dụng để nhận thanh toán hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026. Trường hợp có thay đổi về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh, người nộp thuế cũng phải cập nhật và thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định.

Như vậy, trước thời hạn nêu trên, các cá nhân, hộ kinh doanh đang sử dụng tài khoản tại các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hoặc các tổ chức tín dụng khác cho mục đích kinh doanh cần chủ động thực hiện thủ tục khai báo, tránh phát sinh vi phạm.

Liên quan đến chế tài, theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế có thể bị xử phạt tùy theo mức độ.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 14 của Nghị định này, trường hợp người nộp thuế không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, việc không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan khi được cơ quan thuế yêu cầu, cũng phải chịu mức phạt tương tự

Không chỉ người nộp thuế, các tổ chức và cá nhân có liên quan cũng có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin. Theo Khoản 1, Điều 19 của Nghị định, nếu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày trở lên, mức phạt sẽ từ 2 - 6 triệu đồng.

Trường hợp cung không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, mức phạt lên đến 6 - 16 triệu đồng.

Thực tế, một số ngân hàng đã bắt đầu triển khai thông báo đến khách hàng. Gần đây, VietinBank đã gửi thông tin tới các hộ kinh doanh, yêu cầu chuẩn hóa thông tin tài khoản thanh toán và thực hiện khai báo các tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế trước thời hạn 20/4/2026.

Do đó, người nộp thuế cần chủ động rà soát các tài khoản đang sử dụng cho mục đích kinh doanh, đồng thời thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu để tránh các rủi ro pháp lý không đáng có.

Linh San