Trường hợp nào được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung từ 10/5/2026?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, với cơ chế hình thành quỹ từ sự đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả người sử dụng lao động và người lao động.

Cùng với đó, ngày 25/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 127 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 4 của Nghị định, đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung bao gồm người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Việc tham gia được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, thông qua người sử dụng lao động và các chương trình do doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai.

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, người sử dụng lao động sẽ xây dựng văn bản thỏa thuận với người lao động về việc tham gia bảo hiểm, đồng thời thực hiện đóng góp theo nội dung đã cam kết.

Về điều kiện hưởng, căn cứ theo Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp phải được nêu cụ thể tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động có điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 5 năm.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp này khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị tử vong;

- Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;

- Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;

- Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Đáng chú ý, theo quy định, người lao động được quyền theo dõi tài khoản, hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, chuyển đổi quỹ hoặc bảo lưu tài khoản khi thay đổi việc làm. Đồng thời, người lao động phải tự đánh giá rủi ro và chịu trách nhiệm với quyết định tham gia, do Nhà nước không bảo đảm mức sinh lời của quỹ.

Đối với người sử dụng lao động, ngoài trách nhiệm đóng góp đúng cam kết, còn được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản đóng cho người lao động theo quy định.

Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung

Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định số 85/2026/NĐ-CP, gồm các bước chính:

Thứ nhất, người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận, tổ chức lấy ý kiến người lao động. Sau khi đạt được sự đồng thuận, tiến hành ký kết với từng người lao động hoặc với tổ chức công đoàn đại diện theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và trung thực.

Thứ hai, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Trên cơ sở danh sách tham gia, doanh nghiệp quản lý quỹ sẽ mở tài khoản hưu trí cá nhân cho từng người lao động.

Thứ ba, căn cứ chương trình đã đăng ký và nội dung thỏa thuận, người sử dụng lao động thực hiện đóng góp vào quỹ, bao gồm phần đóng của doanh nghiệp và phần người lao động ủy thác đóng hộ (nếu có), đồng thời thông báo chi tiết cho đơn vị quản lý quỹ.

Khoản tiền trong mỗi tài khoản hưu trí cá nhân gồm:

(1) Phần đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động (nếu có);

(2) Phần đóng góp của người lao động (nếu có).