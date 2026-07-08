Trương Hồ Phương Nga hiện tại

Trương Hồ Phương Nga từng khiến dư luận xôn xao vì biến cố tình tiền chấn động showbiz.

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô theo gia đình sang Nga định cư từ năm 12 tuổi. Trong thời gian sinh sống và học tập tại đây, cô thành thạo ba ngoại ngữ, đồng thời tốt nghiệp ngành Định giá và Quản lý tài sản của Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga. Năm 2007, Phương Nga đăng quang Hoa hậu Người Việt tại Nga. Sau đó, người đẹp trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên và MC.

Tuy nhiên, biến cố pháp lý kéo dài nhiều năm đã khiến cuộc đời và sự nghiệp của cô rẽ sang một hướng khác. Năm 2012, Trương Hồ Phương Nga bị bắt tạm giam do một đại gia tố cáo lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Sau khi trải qua nhiều phiên tòa, đến năm 2017, Phương Nga được tại ngoại. Tháng 2/2019, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cô do quá trình điều tra bổ sung không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở buộc tội.

Trương Hồ Phương Nga tại phiên toà gây xôn xao dư luận

Sau khi mọi chuyện khép lại, Trương Hồ Phương Nga gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Không còn xuất hiện thường xuyên trên thảm đỏ hay tham gia các sự kiện của showbiz, cô chọn cách xây dựng lại cuộc sống theo hướng ổn định và kín đáo hơn.

Thay vì theo đuổi nghệ thuật, Trương Hồ Phương Nga dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và lĩnh vực marketing. Có giai đoạn cô đảm nhận vai trò quản lý tại một doanh nghiệp, phụ trách mảng kinh doanh và tiếp thị. Sau đó, người đẹp chuyển sang livestream bán hàng, xem đây là công việc mang lại sự chủ động về thời gian cũng như nguồn thu nhập.

Trương Hồ Phương Nga tập trung cho công việc kinh doanh, thường xuất hiện các phiên livestream bán hàng

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong giới giải trí, Trương Hồ Phương Nga vẫn duy trì tương tác với người theo dõi thông qua mạng xã hội. Trang cá nhân của cô chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc đời thường, từ công việc, du lịch cho đến những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Hình ảnh được chia sẻ thường mang màu sắc nhẹ nhàng, tối giản, phản ánh lối sống điềm tĩnh và kín tiếng.

Trong một lần gặp gỡ truyền thông, Trương Hồ Phương Nga trải lòng về cuộc sống sau biến cố: "Tôi trân trọng những gì đang có, vui khi nhận được những lời hỏi thăm, động viên của nhiều người mà bản thân còn chưa một lần gặp gỡ. Họ dành cho tôi tình cảm giống người thân.

Thời gian đầu trở lại với cuộc sống sau hai năm tách biệt xã hội, tôi phải học cách thích ứng nhiều thứ, từ việc đón nhận các thay đổi trong đời sống đến cập nhật kiến thức mới. Hiện cuộc sống tôi trật tự và ổn định như mong muốn.

Giữa bối cảnh khó khăn chung hiện nay, tôi thấy có công việc, ổn định thu nhập đã là điều may mắn, đáng quý. Đầu năm, tôi dừng công việc văn phòng, và bắt đầu thử sức trong lĩnh vực bán hàng trên nền tảng online - xu hướng được nhiều người theo đuổi".

Trương Hồ Phương Nga không hoạt động showbiz sôi nổi sau biến cố

Cô dành thời gian làm việc, du lịch, tận hưởng thời gian vui vẻ bên người thân và bạn bè

Ở tuổi U40, nhan sắc của Trương Hồ Phương Nga vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Người đẹp duy trì vóc dáng cân đối, phong cách thời trang thanh lịch và ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi lần xuất hiện tại một số sự kiện hoặc trong những bộ ảnh mới, cô đều thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình gần như không thay đổi so với nhiều năm trước.

Trương Hồ Phương Nga cho biết cô vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim ảnh nhưng chưa sẵn sàng trở lại với diễn xuất. Người đẹp sinh năm 1987 chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, talkshow hoặc những buổi hội ngộ cùng bạn bè nghệ sĩ.

Hiện tại, Trương Hồ Phương Nga vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô từng chia sẻ không đặt nặng chuyện yêu đương hay kết hôn, thay vào đó ưu tiên sự cân bằng trong cuộc sống và cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Trương Hồ Phương Nga kín tiếng về chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV