Trường Giang chuộc lỗi?

Sau lời xin lỗi, Trường Giang tiếp tục có động thái đáng chú ý khi xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm.

Sau lời xin lỗi, Trường Giang tiếp tục có một động thái đáng chú ý khi xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm. Với một nghệ sĩ đã gắn bó lâu năm và giữ vị trí quan trọng trong một chương trình ăn khách, việc chủ động rút lui không phải quyết định dễ dàng nhưng được cho là khôn ngoan giữa lúc dân mạng vẫn đang thổi bùng tranh luận. Đây có thể chưa phải một lời giải cho khủng hoảng, nhưng ít nhất cho thấy Trường Giang đang chủ động tách vấn đề cá nhân khỏi chương trình đã gắn bó với mình nhiều năm, để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy đến.

Thấy gì sau quyết định của Trường Giang?

Trường Giang thông báo anh sẽ không tham gia đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm sau khi trao đổi với nhà sản xuất. Nam nghệ sĩ cho biết muốn dành thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”. Trường Giang hiện chỉ thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới, chưa có thông tin cho thấy anh rời chương trình lâu dài. Tuy nhiên, việc một thành viên đã gắn bó với chương trình từ những mùa đầu chủ động xin vắng mặt ở thời điểm hiện tại vẫn là diễn biến đáng chú ý.

Điểm đáng nói nằm ở thời điểm Trường Giang đưa ra quyết định. Nhiều ngày qua, nam nghệ sĩ trở thành tâm điểm của những tranh luận trên mạng xã hội khi các phát ngôn, hình ảnh và khoảnh khắc cũ được chia sẻ trở lại. Trên Threads, những nội dung liên quan đến Trường Giang liên tục nhận được sự chú ý, đồng thời trang của 2 Ngày 1 Đêm cũng xuất hiện nhiều bình luận yêu cầu chương trình không tiếp tục có anh trong đội hình. Không thể xem những phản ứng này là đại diện cho toàn bộ khán giả, nhưng việc tranh luận đã lan từ trang cá nhân của Trường Giang sang chính chương trình cho thấy câu chuyện không còn nằm riêng ở một cá nhân.

Trường Giang thông báo rút khỏi đợt ghi hình 2 Ngày 1 Đêm sắp tới. Trường Giang thông báo rút khỏi đợt ghi hình 2 Ngày 1 Đêm sắp tới.

Nếu Trường Giang tiếp tục xuất hiện như bình thường, 2 Ngày 1 Đêm khó tránh khỏi việc bị kéo vào những tranh luận xoay quanh anh. Mỗi lần chương trình đăng nội dung mới, mỗi tập có sự xuất hiện của Trường Giang, câu chuyện bên ngoài hoàn toàn có thể tiếp tục được nhắc lại. Khi đó, một vấn đề vốn bắt nguồn từ cá nhân nghệ sĩ có nguy cơ trở thành vấn đề của cả chương trình. Áp lực từ khán giả, những lời kêu gọi tẩy chay nếu xuất hiện với mức độ lớn hơn, hay những tranh luận dưới các nội dung của chương trình đều có thể khiến nhà sản xuất phải xử lý một bài toán vốn không xuất phát từ nội dung của 2 Ngày 1 Đêm.

Vì thế, việc Trường Giang xin vắng mặt có thể được nhìn theo một hướng khác: nam nghệ sĩ đang chủ động tách mình khỏi chương trình trong thời điểm nhạy cảm. Đây không đơn thuần là chuyện Trường Giang vắng mặt một đợt ghi hình. Nếu anh vẫn tiếp tục xuất hiện bất chấp phản ứng đang diễn ra, mọi hệ quả phát sinh sau đó sẽ không còn chỉ thuộc về cá nhân anh. Ngược lại, khi chủ động lùi lại, ít nhất Trường Giang đã đưa ra một lựa chọn giúp giảm bớt một nguồn gây tranh luận cho chương trình.

Sau lời xin lỗi, Trường Giang tiếp tục có động thái đáng chú ý khi xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm. Khi những tranh luận về nam nghệ sĩ đã lan sang chính chương trình gắn bó nhiều năm với anh, quyết định lùi lại có thể xem là cách hạn chế để câu chuyện cá nhân tiếp tục ảnh hưởng đến tập thể.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa 2 Ngày 1 Đêm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Trường Giang là một thành viên quen thuộc của chương trình, nên việc anh vắng mặt cũng đặt ra những thay đổi đối với ê-kíp. Chương trình phải xử lý đội hình, nội dung và cách vận hành trong những đợt ghi hình tiếp theo. Nếu sự việc tiếp tục kéo dài, những người cùng tham gia và các đối tác của chương trình cũng có thể bị đặt vào những tình huống không mong muốn.

Đặt quyết định này cạnh lời xin lỗi được Trường Giang đưa ra trước đó, động thái mới càng đáng chú ý. Anh từng thừa nhận bản thân có những thời điểm chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và cho rằng có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Sau lời nói đó, việc tạm thời rời khỏi một chương trình mà mình đã gắn bó lâu năm có thể được xem là một quyết định cần thiết trong thời điểm phản ứng của một bộ phận khán giả dành cho Trường Giang vẫn chưa hạ nhiệt.

Nhưng gọi đây là “chuộc lỗi” thì vẫn còn quá sớm.

Một lời xin lỗi không thể lập tức xóa đi những tranh luận đã xảy ra, cũng như một lần vắng mặt không thể khiến khán giả thay đổi cách nhìn về một nghệ sĩ. Nếu Trường Giang thực sự muốn sửa chữa những điều đang bị đặt câu hỏi, điều đó sẽ phải được thể hiện trong cách anh ứng xử và làm nghề về sau, chứ không chỉ nằm ở một quyết định rút khỏi chương trình.

Giữa rất nhiều lời xin lỗi của người nổi tiếng sau ồn ào, việc Trường Giang đưa ra một quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của mình vẫn đáng chú ý. Nam nghệ sĩ không tiếp tục xuất hiện trong một chương trình lớn vào đúng thời điểm sự có mặt của anh có thể khiến 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục bị kéo vào những tranh luận ngoài nội dung chương trình. Đó có thể chưa phải là chuộc lỗi, nhưng ít nhất là một bước lùi có ý thức.

Việc Trường Giang tạm rút khỏi 2 Ngày 1 Đêm có thể coi là bước đầu của quá trình tự suy ngẫm và sửa chữa như nam nghệ sĩ chia sẻ, còn kết quả thì chắc cần chờ thời gian.

Điều đáng nói ở đây không phải Trường Giang mất một đợt ghi hình, mà là nam nghệ sĩ đã lựa chọn giải quyết phía mình thay vì để câu chuyện cá nhân tiếp tục lan sang một tập thể đã gắn bó nhiều năm. Khi tên tuổi của một nghệ sĩ đã gắn chặt với một chương trình, việc ở lại hay rút lui đều có hệ quả. Lần này, Trường Giang chọn lùi lại. Còn đó là bước đầu của một quá trình sửa sai hay chỉ là cách xử lý cần thiết trong thời điểm hiện tại, câu trả lời vẫn nằm ở những gì anh làm tiếp theo.

Ảnh: FBNV