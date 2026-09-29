Trường Giang chính thức bị "mất sóng"

Trường Giang sẽ không còn xuất hiện trong tập tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm.

Những ngày qua, Trường Giang đang đối mặt với ồn ào khiến sự nghiệp lẫn cuộc sống đối diện với không ít khó khăn. Nam nghệ sĩ bất ngờ thông báo sẽ không tham gia chặng ghi hình mới của 2 Ngày 1 Đêm. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng hé lộ loạt ảnh hậu trường một buổi ghi hình tại miền Tây nhưng không có sự xuất hiện của Trường Giang. Tuy nhiên, trong tập 102 phát sóng tuần trước, Trường Giang vẫn xuất hiện bên dàn cast quen thuộc. Được biết, đây là phần ghi hình được thực hiện trước thời điểm nam nghệ sĩ thông báo tạm vắng mặt nên sự xuất hiện của anh không gây bất ngờ.

Đến mới đây, 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục tung trailer tập 103. Trong gần 1 phút được hé lộ, chương trình đưa dàn cast đến Đồng Tháp cùng 2 khách mời chưa được tiết lộ. Đáng chú ý, xuyên suốt những phân cảnh được công bố, chỉ có 5 thành viên gồm Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI xuất hiện.

Sự vắng mặt hoàn toàn của Trường Giang trong trailer cho thấy nam nghệ sĩ sẽ chính thức “mất sóng” ở tập 103 phát sóng cuối tuần này. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả theo dõi một chặng của 2 Ngày 1 Đêm mà không có sự đồng hành của nam MC sau khi anh chủ động xin vắng mặt để có thời gian lắng lại. Hiện tại, Trường Giang vẫn khá kín tiếng, chưa lộ diện trước công chúng và cũng chưa đưa ra thông tin cụ thể về thời điểm trở lại 2 Ngày 1 Đêm. Trong khi đó, chương trình vẫn tiếp tục hành trình với đội hình 5 thành viên trong chặng ghi hình mới.

Clip: Trailer tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm không còn có sự xuất hiện của Trường Giang

Dàn cast 5 thành viên và 2 khách mời tham gia trò chơi, không có sự xuất hiện của Trường Giang trong tập phát sóng cuối tuần này

Ở tập 102, Trường Giang vẫn lên sóng bình thường vì đã được ghi hình trước khi anh đưa ra thông báo

Ồn ào khiến Trường Giang rút khỏi 2 Ngày 1 Đêm

Việc Trường Giang xin vắng mặt trong chặng ghi hình mới của 2 Ngày 1 Đêm diễn ra giữa lúc nam nghệ sĩ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip, phát ngôn và câu chuyện từ quá khứ bất ngờ được “đào lại”, kéo theo loạt tranh luận về cách ứng xử của anh trong showbiz. Đáng chú ý, một số khoảnh khắc Trường Giang tương tác với các nghệ sĩ nữ trên sóng truyền hình bị cư dân mạng nhận xét là khá thân mật. Bên cạnh đó, cách nam nghệ sĩ giao tiếp với đồng nghiệp trong các gameshow cũng được đưa ra mổ xẻ, từ những tình huống chen lời, tranh luận cho đến các khoảnh khắc bị cho là chưa đủ tinh tế.

Giữa lúc ồn ào nhận được nhiều sự chú ý, Trường Giang đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nam nghệ sĩ viết: "Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng. Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình".

Trường Giang đã gắn bó với 2 ngày 1 đêm suốt 5 mùa

Trường Giang cũng gửi lời đến những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh suốt nhiều năm: "Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng".

Nam nghệ sĩ đồng thời mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người liên quan: "Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai".

Đến ngày 16/9, Trường Giang tiếp tục thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình mới của 2 Ngày 1 Đêm. Nam nghệ sĩ cho biết muốn có thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”. Kể từ đó, Trường Giang khá kín tiếng, chưa có thêm chia sẻ đáng chú ý về những ồn ào đang diễn ra.