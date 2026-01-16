Trường ĐH "Harvard của Việt Nam" chi 1,5 tỷ đồng lì xì Tết cho sinh viên

Mới đây, trường ĐH Ngoại thương có quyết định về việc chi 1,5 tỷ đồng để lì xì Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho sinh viên. Đại diện nhà trường cho biết khoản chi này nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường trong nhiều năm qua.

Theo đó, tất cả sinh viên chính quy đang theo học tại trường ĐH Ngoại thương sẽ được nhận khoản lì xì 100.000 đồng/người. Ước tính, 15.000-16.000 sinh viên sẽ nhận được số tiền trên. Hình thức nhận tiền là chuyển khoản thông qua lớp trưởng các lớp. Nhà trường cũng cho biết sinh viên sẽ nhận được tiền lì xì trước khi nghỉ Tết.

Chia sẻ thêm, đại diện nhà trường cũng cho biết khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng sẽ được nhà trường dành tặng “học bổng khuyến khích” trị giá 2 triệu đồng/suất. Tổng mức hỗ trợ là 400 triệu đồng.

Như vậy, năm nay, trường ĐH Ngoại thương sẽ dành khoảng 2 tỷ đồng để chia sẻ với sinh viên trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Năm nay, trường ĐH Ngoại thương cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch). Tổng thời gian nghỉ kéo dài 3 tuần.