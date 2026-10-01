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Trường Đại học Dược Hà Nội cảnh báo, xóa tên, buộc thôi học loạt sinh viên

Lệ Thu
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Gần 50 sinh viên, học viên Trường Đại học Dược Hà Nội bị cảnh báo học tập, xóa tên hoặc buộc thôi học sau đợt xét kết quả học kỳ II năm học 2025-2026.

Trường Đại học Dược Hà Nội vừa công bố kết quả xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên, học viên trong học kỳ II, năm học 2025-2026.

Theo thông báo, 3 sinh viên bị buộc thôi học do nghỉ học không có lý do, số tín chỉ tích lũy bằng 0.

Bên cạnh đó, nhà trường xóa tên 9 sinh viên, học viên do đã hết thời gian nghỉ học tạm thời tối đa nhưng không trở lại học tập.

14 sinh viên khác bị xóa tên do hết thời gian học tập tối đa theo quy định của trường.

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Trường đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: HUP)

Đối với chương trình đào tạo dược sĩ, thời gian học tập tối đa được quy định là 8 năm, trong khi chương trình cử nhân là 6 năm. Với một số đối tượng thuộc diện ưu tiên, thời gian đào tạo tối đa có thể kéo dài khoảng 8-10 năm tùy chương trình.

Ngoài các trường hợp bị buộc thôi học và xóa tên, 21 sinh viên bị cảnh báo học tập.

Theo quy định của Trường Đại học Dược Hà Nội, sinh viên có thể bị cảnh báo nếu điểm trung bình chung tích lũy thấp hơn mức quy định theo từng năm học. Cụ thể, mức điểm cảnh báo là dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,4 đối với năm thứ hai; dưới 1,6 đối với năm thứ ba và dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Sinh viên cũng bị cảnh báo nếu tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng, tính từ đầu khóa đến thời điểm xét, vượt quá 24 tín chỉ.

Việc cảnh báo học tập là một trong những căn cứ để nhà trường theo dõi kết quả học tập và xem xét tình trạng học tập của sinh viên ở các kỳ tiếp theo.

Theo quy định được nhà trường công bố, sau mỗi năm học, sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu số lần bị cảnh báo học tập vượt quá 3 lần hoặc vượt quá 2 lần liên tiếp. Ngoài ra, sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu vượt quá thời gian tối đa được phép học hoặc bị kỷ luật lần thứ hai do đi thi hộ, nhờ người thi hộ.

Việc cảnh báo, xóa tên hoặc buộc thôi học được các trường đại học thực hiện theo quy chế đào tạo và quy định riêng của từng cơ sở đào tạo.

Trước đó, trong tháng 9, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thông báo xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo học tập đối với 139 sinh viên. Những trường hợp này được xử lý dựa trên kết quả học tập, thời gian đào tạo và tình trạng học tập theo quy định của trường.

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trường đại học dược hà nội

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