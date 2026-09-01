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Trương Bá Chi khi không có filter

Linh An
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Nhan sắc chân thực của Trương Bá Chi vẫn ghi điểm với cộng đồng mạng.

- Ảnh 1.

Trương Bá Chi là một trong những "đệ nhất mỹ nhân" đình đám của Hong Kong (Trung Quốc), sở hữu nhan sắc từng được xem như biểu tượng một thời. Dù đã bước vào độ tuổi U50, diện mạo của nữ minh tinh vẫn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, một đoạn video quay bằng camera thường tại sự kiện tiếp tục khiến nhan sắc của Trương Bá Chi trở thành tâm điểm bàn luận. Không qua những góc máy được căn chỉnh hay lớp filter cầu kỳ trên MXH, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với đường nét sắc sảo, khí chất nhẹ nhàng cùng những dấu hiệu lão hóa rất tự nhiên. Vẻ đẹp mặn mà, sang trọng của Trương Bá Chi một lần nữa cho thấy sức hút của mỹ nhân xứ Càng vẫn không phai mờ theo năm tháng.

Cam zoom cận nhan sắc của Trương Bá Chi ở tuổi 46. (Nguồn: TikTok)

Trương Bá Chi ghi điểm với diện mạo rạng rỡ dù những khung hình cận từ camera thường cũng cho thấy dấu hiệu lão hóa đã bắt đầu hiện rõ trên gương mặt. Lớp makeup khá dày với dụng ý giúp che phủ phần nào khuyết điểm, nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần, vùng khóe mắt và dưới mắt của nữ diễn viên đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, làn da cũng không còn căng mịn như thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những thay đổi tự nhiên khi nữ minh tinh đã ở độ tuổi U50, việc nhan sắc có dấu vết thời gian là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng hơn, Trương Bá Chi vẫn giữ được những đường nét đặc trưng từng làm nên danh tiếng của một mỹ nhân xứ Cảng. Đôi mắt to, sống mũi thanh tú, gương mặt nhỏ cùng thần thái điềm đạm giúp cô vẫn vô cùng cuốn hút.

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Khi không có filter, gương mặt Trương Bá Chi đã lộ dấu hiệu lão hóa nhưng cô vẫn ghi điêm với vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo.

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Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc chân thực của Trương Bá Chi.

Trước đó, Trương Bá Chi từng không ít lần khiến công chúng bàn luận với phong độ nhan sắc trồi sụt thất thường. Gương mặt nữ diễn viên đôi nhiều lần mất điểm vì đơ cứng và thiếu tự nhiên, đường nét không còn mềm mại như trước. Làn da cũng có thời điểm bóng dầu, khiến tổng thể diện mạo kém thanh thoát qua ống kính truyền thông.

Có những lúc, Trương Bá Chi lại bị nhận xét trông khá khác lạ, gương mặt thiếu sức sống và để lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, kéo theo nhiều đồn đoán về việc nữ minh tinh có thể đã can thiệp thẩm mỹ để duy trì diện mạo trẻ trung. Nhiều nghi vấn cho rằng nữ diễn viên đã sử dụng chất làm đầy, silicone hoặc các phương pháp trẻ hóa xâm lấn để "níu giữ" tuổi xuân.

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- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Trương Bá Chi nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán với nhan sắc bị cho là biến chứng thẩm mỹ.

Ở các sự kiện gần đây, Trương Bá Chi dường như đã lấy lại phong độ nhan sắc. Diện mạo của nữ minh tinh được nhận xét trẻ trung, tươi tắn hơn, mỗi lần xuất hiện đều thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt rạng rỡ, đường nét hài hòa cùng thần thái sang trọng giúp cô vẫn nổi bật giữa đám đông. Dù dấu vết thời gian đã phần nào hiện diện, khí chất và sức hút của mỹ nhân xứ Cảng vẫn trường tồn.

- Ảnh 7.
Trương Bá Chi khi không có filter - Ảnh 1.
- Ảnh 9.

Ở tuổi 46, vẻ đẹp điện ảnh đậm chất mỹ nữ Hong Kong của Trương Bá Chi vẫn khiến người nhìn khó rời mắt.

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Tags

Trương Bá Chi

Hong Kong

diễn viên

nhan sắc

camera thường

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