Trương Bá Chi còng lưng chạy show vì hết tiền?

Trong khoảng thời gian gần đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi vất vả ngược xuôi, "chạy show" hết công suất. Cô thường xuyên tham dự các hoạt động thương mại, gameshow, nhận quảng cáo cho nhãn hàng, di chuyển khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Dù vẫn vô cùng trẻ đẹp nhưng bà mẹ ba con Cbiz cũng không ít lần lộ rõ vẻ mỏi mệt trên gương mặt, khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Netizen một phần thì vui vì liên tục được ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm của Trương Bá Chi, phần thì hoang mang không hiểu vì sao nàng "Tinh nữ lang" lại đột nhiên tích cực hoạt động đến như vậy. Trang 163 hé lộ rằng, nữ diễn viên Tinh Nguyện sở dĩ "chạy hết công suất" như vậy là vì cậu cả Lucas – thần đồng vừa được tuyển thẳng vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge (nước Anh).

Được biết, chi phí để theo học tại ngôi trường top đầu thế giới này không hề rẻ chút nào. Học phí mỗi năm khoảng 400.000 NDT (1,48 tỷ đồng) và quan trọng hơn là mức sinh hoạt phí đắt đỏ tại Anh. Để lo cho con được đủ đầy khi theo học đại học,Trương Bá Chi còng lưng chạy show trong suốt thời gian qua.

Lucas - con trai lớn của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi được tuyển thẳng vào đại học top đầu thế giới.

Ngoài ra, netizen chú ý tới việc trong khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cha con Tạ Đình Phong – Lucas cũng thắm thiết hơn xưa. Nhớ thuở trước, dân tình từng bàn tán xôn xao vì cha con nhà họ Tạ quanh năm suốt tháng chẳng tương tác vài lần. Giờ đây, cậu cả không chỉ cùng em trai Quintus tới tham dự concert của cha mà còn cùng Tạ Đình Phong đi du lịch nước ngoài nhân dịp sinh nhật của nam diễn viên Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết.

Trang 163 cho rằng, Lucas sở dĩ kéo gần quan hệ với Tạ Đình Phong, một phần là do khao khát tình thương của cha, muốn được đấng sinh thành làm bạn, bảo ban trước ngưỡng cửa đại học. Phần khác, cậu cả mong muốn Tạ Đình Phong có thể "gánh" một phần học phí để giảm bớt áp lực kinh tế cho Trương Bá Chi.

Có nguồn tin cho biết, Tạ Đình Phong đã dành số tiền cực khủng lên tới 948 triệu tệ (hơn 3.100 tỷ đồng) để lập quỹ riêng cho 2 con trai của mình, đồng thời hứa hẹn để lại cổ phần tập đoàn Phong Vị cho quý tử. Vậy nên, nam diễn viên chắc hẳn chẳng tiếc gì với con cái về mặt tiền tài, sẵn lòng cho Lucas được hưởng điều kiện học tập tốt nhất.

Nguồn: 163