Trước thềm mức thuế đối ứng 20% của Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày mai, Việt Nam đã xuất khẩu bao nhiêu sang nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và Cơ quan Hải quan, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,27 tỷ USD, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bảy tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Về xuất khẩu, báo cáo cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 42,27 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,95 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 33,32 tỷ USD, tăng 7,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 tăng 16,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 10,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 25,9%.

Tính chung bảy tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 67,48 tỷ USD, tăng 6,7%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 194,96 tỷ USD, tăng 17,9%, chiếm 74,3%.

Trong 7 tháng năm 2025 có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 72,3%).

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa bảy tháng năm 2025, báo cáo cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 85,1 tỷ USD. Trong bảy tháng năm 2025, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 74,6 tỷ USD tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong tháng 7/2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 14,2 tỷ USD hàng hóa sang Hoa Kỳ. Trong đó, có 4 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 3,7 tỷ USD. Đứng thứ hai là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, với kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt gần 2 tỷ USD. Theo sau là nhóm hàng dệt may và điện thoại các loại, với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 1,8 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.

Top 10 mặt hàng được Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ tháng 7/2025. Nguồn: HQVN

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt mức cao ở nhiều nhóm hàng chủ lực. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng dẫn đầu xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, đạt hơn 22,2 tỷ USD. Với kim ngạch 7 tháng 2025 đạt trên 13 tỷ USD, áy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là nhóm hàng xuất khẩu cao thứ hai của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Đứng thứ ba là hàng dệt, may với 10,29 tỷ USD.

Ngoài ra, các nhóm hàng như sản phẩm từ chất dẻo (2,13 tỷ USD), túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù (1,13 tỷ USD) và hàng thủy sản (1,05 tỷ USD) cũng duy trì đóng góp quan trọng.

Mức thuế 20% được áp dụng cho Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8 Rạng sáng ngày 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. Theo sắc lệnh được chính quyền Mỹ công bố, mức thuế 20% được áp dụng cho Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, đồng thời với việc áp thuế cho các nước. Tuy nhiên với hàng hóa đã được xếp lên tàu, đang trên hành trình và được thông quan trước 12:01 sáng ngày 5/10/2025 vẫn được áp dụng mức thuế cũ của Sắc lệnh 14257. Trong thông cáo phát đi, Bộ Công Thương khẳng định trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo, hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. Cùng đó hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.



