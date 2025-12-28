Cuối năm, dù không đợi đến Tết Nguyên đán, nhiều gia đình vẫn có thói quen dọn dẹp bàn thờ trước Tết Dương lịch như một cách khép lại năm cũ. Đây không chỉ là chuyện tâm linh, mà còn là việc dọn không gian tinh thần, giúp ngôi nhà nhẹ đi, người sống trong nhà cũng thấy dễ chịu hơn. Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí, nếu để bừa bộn, ẩm cũ, năng lượng trong nhà rất khó lưu thông, kéo theo cảm giác trì trệ, nặng nề vào những ngày cuối năm.

Dọn bàn thờ không cần cầu kỳ hay sắm sửa tốn kém. Điều quan trọng là loại bỏ đúng những thứ cần bỏ, giữ lại sự gọn gàng, sạch sẽ và trang nghiêm. Trước Tết Dương lịch, có 3 thứ trên bàn thờ mà nhiều nhà vô tình để tồn tại quá lâu, nên dọn sạch càng sớm càng tốt.

1. Chân hương cũ, hương tàn tích tụ quá dày

Đây là thứ đầu tiên cần xử lý khi dọn bàn thờ cuối năm. Nhiều gia đình có thói quen thắp hương quanh năm nhưng lại ngại rút chân hương vì sợ động bát hương. Thực tế, để chân hương cũ tích tụ quá nhiều không mang ý nghĩa tốt, cả về phong thủy lẫn vệ sinh.

Chân hương dày khiến bát hương dễ ẩm, dễ sinh mốc, đặc biệt trong những ngày nồm ẩm cuối năm. Về phong thủy, bát hương quá đầy bị coi là khí bị “ứ”, năng lượng không lưu thông, dễ tạo cảm giác nặng nề trong không gian thờ.

Trước Tết Dương lịch, nên chọn một ngày sạch sẽ, lau tay khô, nhẹ nhàng rút bớt chân hương, chỉ giữ lại số lẻ vừa phải. Phần chân hương đã rút nên hóa sạch hoặc xử lý gọn gàng, không vứt bừa. Việc này không phải phá bỏ mà là làm mới lại không gian thờ, giúp bát hương thông thoáng hơn cho năm mới.

2. Đồ thờ cũ, bát đĩa sứt mẻ, vật dụng đặt cho có

Rất nhiều bàn thờ gia đình đang gánh quá nhiều đồ không cần thiết. Bát nước cũ để lâu ngày, chén thờ sứt miệng, đĩa quả mẻ cạnh, thậm chí là đồ trang trí đã phai màu, bám bụi nhưng vẫn được đặt lại sau mỗi lần lau dọn. Theo phong thủy, bàn thờ cần sự tinh gọn và sạch sẽ, không phải càng nhiều đồ càng tốt. Đồ thờ sứt mẻ tượng trưng cho sự không trọn vẹn, đặt lâu ngày dễ tạo cảm giác thiếu chỉnh chu, cả về hình thức lẫn tinh thần.

Tốt nhất là nên mạnh dạn loại bỏ những vật dụng đã xuống cấp, không còn dùng được. Nếu chưa muốn thay mới toàn bộ, chỉ cần giữ lại những món cần thiết nhất, còn lại cất đi hoặc thay dần sau. Một bàn thờ gọn gàng, ít đồ nhưng sạch và sáng bao giờ cũng tạo cảm giác trang nghiêm, ấm áp hơn một bàn thờ bày biện rối mắt.

3. Bụi bẩn, ám khói, mùi cũ bám lâu ngày

Nhiều người lau bàn thờ rất kỹ nhưng lại bỏ qua một thứ vô hình, đó là mùi cũ và khói hương bám lâu ngày. Khói hương tích tụ khiến bề mặt bàn thờ, tường phía sau, đồ thờ bị xỉn màu, ám mùi, lâu dần tạo cảm giác bí bách, nặng nề.

Cuối năm là thời điểm thích hợp để lau sạch toàn bộ khu vực bàn thờ bằng khăn sạch, nước ấm hoặc nước lá thơm nhẹ, tránh dùng hóa chất nồng mùi. Khi lau, nên mở cửa sổ hoặc bật đèn sáng để không gian được thông thoáng.

Một bàn thờ sạch khói, không ám mùi cũ không chỉ tốt về phong thủy mà còn mang lại cảm giác dễ chịu rất rõ rệt. Nhiều người sau khi dọn xong thường nhận thấy nhà sáng hơn, không khí nhẹ hơn, tâm trạng cũng thư thái hơn trong những ngày cuối năm bận rộn.