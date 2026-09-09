Trước sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro cùng iPhone gập: Người dùng Việt cần chuẩn bị những gì để không sập bẫy chênh giá?

Sự kiện "Surprise and Shine" ra mắt iPhone 18 đang đến rất gần. Tuy nhiên, để không rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" hay chịu cảnh chênh giá ảo, người tiêu dùng Việt Nam cần đặc biệt lưu ý về những mốc thời gian quan trọng và cách thức đặt mua từ Apple

Ra mắt, đặt trước và mở bán iPhone 18 Pro là 3 mốc hoàn toàn khác nhau

Apple đã chính thức công bố sự kiện mang tên “Surprise and Shine” sẽ diễn ra vào lúc 10h00 ngày 9/9 (giờ Thái Bình Dương). Tại Việt Nam, chương trình sẽ được phát trực tiếp vào 0h00 ngày 10/9 trên các nền tảng bao gồm website Apple, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube chính thức.

Do chênh lệch múi giờ, không ít người dùng Việt nhầm tưởng sự kiện diễn ra ngay trong ngày 9/9. Thực tế, thời điểm iPhone mới “chào sân” sẽ rơi vào rạng sáng ngày 10/9.

Sự kiện "Surprise and Shine" sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 10/9 theo giờ Việt Nam (Ảnh: TechUK)

Nhiều người dùng cũng đang nhầm lẫn rằng sau lễ ra mắt có thể mua được ngay lập tức. Tuy nhiên thực tế quy trình thương mại của Apple luôn chia làm ba giai đoạn tách biệt. Giai đoạn công bố sản phẩm diễn ra rạng sáng 10/9, tiếp đó đợt đặt hàng trước (Pre-order) dự kiến mở từ ngày 12/9 và hoạt động mở bán chính thức và giao hàng sẽ bắt đầu từ ngày 18/9.

"Bẫy" quy đổi tỷ giá USD và cái giá thực tế của iPhone mới tại Việt Nam

Một trong những thói quen phổ biến của tín đồ công nghệ Việt mỗi mùa ra mắt iPhone là tự quy đổi trực tiếp giá USD niêm yết sự kiện tại Mỹ sang Việt Nam Đồng, sau đó coi đó là mức giá chính thức.

Tuy nhiên, mức giá công bố tại sự kiện thường chỉ áp dụng cho thị trường Mỹ và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí nhập khẩu cũng như các chính sách phân phối riêng theo từng quốc gia. Vì vậy, giá bán chính thức tại Việt Nam sẽ là giá được Apple công bố trên hệ thống Apple Store trực tuyến và các đại lý ủy quyền.

Nhìn lại năm 2025, Apple niêm yết iPhone 17 tại Việt Nam với mức khởi điểm từ 24.999 triệu đồng, trong khi dòng iPhone 17 Pro có giá từ 34.999 triệu đồng. Liên quan đến các vấn đề đứt gãy trong chuỗi cung ứng, giá bán của dòng Pro năm nay có thể ghi nhận mức chênh lệch cao hơn do áp lực chi phí linh kiện đầu vào tăng vọt.

Hình ảnh chính thức của iPhone 18 Pro do hãng công bố (Ảnh: The Sunday Guardian)

Người dùng nên kiên nhẫn chờ thông báo niêm yết chính thức bằng VND trên Apple Store Việt Nam thay vì vội vã xuống tiền theo các mức giá đồn đoán trên thị trường tự do.

Người dùng có thể mua iPhone mới ở đâu khi Việt Nam tiếp tục được ưu tiên đợt đầu?

Việc Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm thị trường ưu tiên đợt đầu giúp người dùng trong nước dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chính hãng (mã VN/A) thông qua hệ thống phân phối chính thức của Apple.

Ngay khi hệ thống mở cổng nhận đặt hàng, người mua có thể lựa chọn đặt cọc, chọn màu sắc, dung lượng và thanh toán minh bạch trực tiếp qua kênh chính thức của hãng là Apple Store trực tuyến Việt Nam hoặc ứng dụng Apple Store. Bên cạnh đó, các đại lý ủy quyền lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Viettel Store, Di Động Việt... cũng đồng loạt mở bán hàng chính hãng. Tuy nhiên, suất giao máy đợt đầu và thời điểm trả máy tại từng đại lý sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào lượng hàng do Apple phân bổ.

Đáng chú ý, trước "giờ G" mở bán, thị trường thường xuất hiện tình trạng rủ rê đặt cọc máy xách tay với mức giá chênh lệch vô lý, đòi hỏi người tiêu dùng phải cực kỳ tỉnh táo. Ngoài ra còn có tình trạng đóng lại “seal” cho các thiết bị đã kích hoạt online để hô biến thành "máy mới nguyên seal" để bán lại với giá cao.

Do đó, giới công nghệ khuyến cáo người dùng chỉ nên giao dịch tại các kênh phân phối chính thức để đảm bảo tối đa quyền lợi và chế độ bảo hành chính hãng.



