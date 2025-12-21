Trước ngày cưới, nam diễn viên nhắc lời hứa của Quý Bình: "Bình từng nói chắc nịch"

Đoàn Minh Tài và vợ Sunny Đan Ngọc vừa tổ chức lễ hằng thuận (nghi thức cầu nguyện cho đời sống hôn nhân an yên, bền vững trước đám cưới) hôm 19/12. Ngày 25 tới đây, cặp đôi sẽ chính thức tổ chức lễ cưới.

Trong lúc bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả chúc mừng nam diễn viên yên bề gia thất ở tuổi 41 thì Đoàn Minh Tài xúc động chia sẻ về lời hứa của cố nghệ sĩ Quý Bình và người mẫu - NTK Nam Phong lúc sinh thời.

Đoàn Minh Tài nhớ bạn thân trước ngày cưới.

Được biết, cả hai nghệ sĩ này đều có mối quan hệ thân thiết với Đoàn Minh Tài. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Những ngày này, tất bật lo cho đám cưới 25/12 tới. Trong lòng là một mớ cảm xúc rất lạ. Vừa mệt vừa hạnh phúc mà cũng vừa bồi hồi đến khó gọi tên.

Giữa những việc cần chuẩn bị, tôi bỗng nhớ đến hai người bạn thân đã rời xa mình – Quý Bình và Nam Phong. Bình từng cười, nói chắc nịch: "Đám cưới Tài, để Bình phụ ba ngày ba đêm". Phong thì dặn tới dặn lui: "Em sẽ may đồ cưới thật đẹp, hoành tráng cho anh và Sunny".

Vậy mà hai người đi đâu mất tiêu rồi. Giờ có chúc phúc, tôi cũng không nghe được. Có phụ giúp, tôi cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.

Nhưng thôi, chắc hai bạn sẽ vui lắm, khi thấy tôi bây giờ đã có người ở bên chăm sóc, yêu thương. Không còn lông bông, không còn đi bụi lang thang nhậu đêm với hai bạn như những ngày đã qua. Tôi tin, ở đâu đó, hai bạn đang cười. Cười vì cuối cùng, tôi cũng đã có một nơi để về" .

Trước chia sẻ của diễn viên Đoàn Minh Tài, một số nghệ sĩ vừa chúc mừng anh vừa bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của anh và 2 người bạn quá cố. Long Nhật nhắn: " Đọc bài viết của em trai yêu vừa trân trọng vừa vui mừng mà sao cay cay lòng mắt" .

Họ từng là bạn thân của nhau.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, quê Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Anh tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, từng hoạt động người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Diễn viên được khán giả biết đến qua các tác phẩm như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù, Ngày mai ánh sáng, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng...

Sunny Đan Ngọc kém anh 16 tuổi, tốt nghiệp bác sĩ, có niềm đam mê với nghệ thuật. Cả hai hẹn hò kín tiếng trong thời gian dài trước khi công khai mối quan hệ gần đây.