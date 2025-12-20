Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

4 lần mổ não, hồi phục thần kỳ

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến.

Nghệ sĩ từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008 và ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009).

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trần Mạnh Tuấn gặp biến cố lớn về sức khỏe khi bị đột quỵ não ngay đúng thời điểm dịch covid-19 bùng phát.

Tháng 8/2021, anh nhập viện cấp cứu, phẫu thuật não 2 lần trong 3 ngày. Những ngày sau đó, nam nghệ sĩ phải tập nhúc nhích từng ngón tay để các khớp ngón dần linh hoạt trở lại. Tháng 5/2022, di chứng hậu Covid-19 khiến anh phải nhập viện mổ não lần 3, sau đó trị liệu lại từ đầu.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Hồi cuối năm ngoái, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn viết trên trang Facebook cá nhân về biến cố của mình. Tờ Tuổi Trẻ sau đó trích đăng: "Nhiều bạn bè của Trần Mạnh Tuấn gọi Tuấn là người đàn ông từ cõi chết trở về sau 4 lần mổ não.

Tròn một năm tập luyện phục hồi chức năng cùng sự tận tình của các bác sĩ, sự yêu thương của người yêu tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn, gia đình và đặc biệt là người bạn đời, Tuấn đã hồi phục một cách ngoạn mục".

Gọi vợ là “cô tiên của đời tôi”

Được biết, do ngã bệnh vào đúng thời gian Covid-19 nên chỉ có bà xã Kiều Đàm Linh gắng gượng lo cho nam nghệ sĩ. Chia sẻ trên tờ Vnexpress về quá trình trị liệu và hồi phục sau nhiều lần phẫu thuật, nam nghệ sĩ sinh năm 1970 cho biết, mỗi ngày, anh đều dành buổi sáng để tập đi lại, vận động nhẹ nhàng.

Hiện tại, Trần Mạnh Tuấn đã có thể tự chống gậy di chuyển, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Buổi chiều, anh tập kèn hoặc dạy học. Do cổ họng từng phẫu thuật, đặt ống thở, nên giọng nói của nam nghệ sĩ giờ khó nghe hơn.

Đặc biệt, trong hành trình chữa bệnh của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn không thể không nhắc đến bà xã – nghệ sĩ Kiều Đàm Linh.

Nam nghệ sĩ nói trên Vnexpress: “Tôi nhớ những ngày vợ đồng cam cộng khổ. Khi tôi vừa mới tỉnh lại, bà xã run run đút cháo rồi động viên: "Anh ăn không chỉ cho anh, ăn thêm một muỗng này cho em, cho con gái, con trai, cho mẹ, cho gia đình". Sau này, vợ kể lại rằng lúc ấy, cô ấy từng ước có thể đánh đổi bản thân để chồng được khỏe mạnh bình thường.

Bà xã Kiều Đàm Linh luôn đồng hành cùng chồng trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất. Nam nghệ sĩ luôn biết ơn vợ và gọi vợ là "cô tiên" của đời mình.

Có lần, tôi từng nói với bà xã: "Anh xin lỗi em, anh thương em lắm. Anh không làm tròn trách nhiệm, để em phải khổ, phải vất vả vì anh". Tôi thấy mình may mắn quá, từng yêu vài cô bạn gái rồi cuối cùng ở bên vợ - cô tiên của đời tôi.

Khi tôi tập thổi kèn lại, bà xã cũng kề bên động viên. Giờ bà xã giống như người quản lý, chăm chút cho tôi mọi thứ từ công việc đến cuộc sống”.

Kiều Đàm Linh theo Phật pháp nhiều năm, ăn chay, tụng kinh niệm Phật. Cũng chính Kiều Đàm Linh là người khuyên chồng hướng đến dòng nhạc chữa lành.

Sau khi trở lại từ cửa tử, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, anh nhận ra điều quan trọng nhất với anh bây giờ là gia đình và âm nhạc. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên đi show và không chỉ biểu diễn, anh còn là người truyền cảm hứng khi chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, những thăng trầm đã trải qua để làm động lực cho người khác.

“Tôi nhận thấy nhiều người chỉ lo kiếm tiền, đến khi bệnh tật ập đến mới nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi nói với bạn bè: "Đến một lúc nào đó như Tuấn đây, mới biết có bao nhiêu tiền cũng chẳng để làm gì", tờ Vnexpress trích lời nam nghệ sĩ sinh năm 1970 nói.

Hôm 14/12, Trần Mạnh Tuấn cùng vợ Kiều Đàm Linh trình diễn ca khúc "Một cõi đi về" trong đêm nhạc Trịnh. Báo VTCNews viết, dù sức khoẻ còn hạn chế, đi lại khó khăn và nhiều lúc hụt hơi, song tiếng kèn saxophone của nam nghệ sĩ vẫn vang lên đầy mê hoặc.