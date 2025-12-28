Có những gia đình không hề lười biếng, thậm chí rất chăm chỉ, nhưng suốt nhiều năm tài chính vẫn dậm chân tại chỗ. Làm ra bao nhiêu cũng hết, cơ hội đến rồi trôi qua nhanh, càng cố lại càng thấy nặng nề. Theo góc nhìn phong thủy nhà ở, nguyên nhân đôi khi không nằm ở con người mà nằm ở những lỗi tồn tại âm thầm trong chính không gian sống. Đặc biệt, trước thời điểm chuyển sang năm mới 2026, nếu nhà vẫn phạm 3 lỗi dưới đây, rất dễ rơi vào cảnh nghèo dai dẳng, khó xoay chuyển.

Lỗi thứ nhất: Cửa chính bị bít, bị ép hoặc luôn trong trạng thái lộn xộn

Cửa chính là nơi đón khí, đón cơ hội và tài lộc. Thế nhưng nhiều ngôi nhà lại để cửa rơi vào trạng thái “bị đối xử tệ”: mở ra vướng đồ, giày dép chất đầy, thùng carton xếp chồng, hoặc cửa đối diện thẳng cột điện, góc tường nhọn, hành lang tối. Khi cửa chính bị bít hoặc bị ép như vậy, dòng khí vào nhà không trọn vẹn, tài lộc khó tụ. Dấu hiệu thường thấy là gia chủ làm việc rất nhiều nhưng kết quả không tương xứng, tiền vào rồi lại có việc buộc phải chi, không giữ được lâu.

Cách xử lý không cần tốn kém. Trước hết, cần giải phóng hoàn toàn lối vào, bỏ đồ thừa, không tận dụng cửa làm kho tạm. Nếu cửa bị xung sát từ bên ngoài, có thể dùng chậu cây tán tròn, rèm mỏng hoặc bình phong để giảm lực xung. Quan trọng nhất là giữ cửa luôn sáng, sạch và dễ mở, tránh cảm giác nặng nề mỗi khi bước vào nhà.

Lỗi thứ hai: Nhà tối, ẩm, khí không lưu thông

Một căn nhà thiếu ánh sáng tự nhiên, ít mở cửa sổ, không khí tù đọng lâu ngày sẽ tích tụ khí âm. Phong thủy coi đây là môi trường khiến con người dễ mệt mỏi, suy nghĩ chậm chạp, khó đưa ra quyết định đúng về tiền bạc và công việc. Nhiều người quen với việc sống trong không gian tối mà không nhận ra ảnh hưởng lâu dài. Nhà càng ở lâu càng thấy nặng, càng làm càng thiếu động lực, đó là dấu hiệu rõ ràng của khí trì trệ.

Cách hóa giải là tạo lại dòng lưu thông khí. Mỗi ngày nên mở cửa sổ, cửa ban công ít nhất một khoảng thời gian để đón gió và ánh sáng. Những góc tối cần bổ sung đèn ánh sáng ấm, tránh ánh sáng lạnh gắt. Đồng thời xử lý triệt để ẩm mốc, nước rò rỉ, vì đây là nguồn sinh khí xấu rất mạnh. Nhà khô ráo, sáng sủa thì vận khí mới có cơ hội chuyển động.

Lỗi thứ ba: Bàn thờ đặt sai chỗ hoặc bị bỏ bê

Bàn thờ đại diện cho gốc rễ và phúc phần của gia đình. Tuy nhiên, không ít nhà đặt bàn thờ ở vị trí bất ổn như gần nhà vệ sinh, sát bếp, dưới gầm cầu thang, hoặc nơi thường xuyên ồn ào. Có nhà thì để bàn thờ bám bụi, đồ lễ cũ không dọn, bát hương quá đầy chân nhang. Phong thủy cho rằng bàn thờ không ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận và sự bình an. Gia chủ dễ rơi vào cảnh làm ăn chật vật, hay gặp trục trặc ngoài dự tính.

Cách xử lý là đưa bàn thờ về trạng thái tối giản và trang nghiêm. Nếu không thể đổi vị trí, cần giữ khu vực này yên tĩnh, sạch sẽ, tránh sinh hoạt lộn xộn xung quanh. Trước năm mới, nên lau dọn nhẹ nhàng, tỉa bớt chân nhang, bỏ đồ không cần thiết. Không cần sắm sửa cầu kỳ, điều quan trọng là sự chỉn chu và thành tâm.

Trước năm mới 2026, việc rà soát và xử lý ba lỗi lớn này không chỉ giúp không gian sống nhẹ hơn, mà còn tạo điều kiện để vận khí dịch chuyển. Khi nhà thông, khí thông, con người bên trong cũng dễ tìm được đường đi sáng sủa hơn cho tiền bạc và công việc.

