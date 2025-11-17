Trước lúc mất, bố mẹ để lại cho tôi toàn bộ tài sản, giờ tôi muốn chia bớt cho chị và em gái nhưng lại sợ làm trái di nguyện

Từ ngày bố mẹ mất, tôi cứ thấy đầu óc như có một tảng đá đè nặng. Cả cuộc đời hai người chắt chiu, cuối cùng trước lúc mấy thì để lại cho tôi mảnh đất lớn và căn nhà đang ở, kèm theo lời dặn rõ ràng: Con trai mới là người gánh vác, con gái đi lấy chồng rồi thì đã thuộc về nhà khác nên bố mẹ để lại toàn bộ tài sản cho tôi, tôi phải giữ gìn đất đai của tổ tiên và truyền thừa lại cho đời sau. Lúc nghe, tôi không phản đối, phần vì đó là tư tưởng từ đời ông bà, phần vì tôi cũng nghĩ hai chị gái rồi sẽ có gia đình chống lưng, còn tôi là con trai duy nhất, ở lại phụng dưỡng bố mẹ.

Nhưng bây giờ, khi bố mẹ đã không còn, mọi chuyện lại không giống như những gì mọi người nghĩ.

Chị gái tôi gần 40 tuổi, lấy chồng xa. Chồng thì làm ăn thất bát, nợ nần, cả nhà sống chật vật. Mỗi lần về thắp hương cho bố mẹ, tôi nhìn chị ngồi lặng lẽ ở góc nhà, tay chắp mà mắt đỏ hoe. Chị chưa bao giờ nói thiếu thốn hay đòi hỏi, nhưng tôi nhìn là biết chị đang cố giấu chuyện cơm áo gạo tiền.

Em gái tôi thì tội hơn. Lấy chồng 7 năm, chịu bao nhiêu tủi thân rồi cuối cùng bị chồng bỏ. Nó bồng đứa con nhỏ 5 tuổi đi thuê phòng trọ chật hẹp. Nó vừa kể chuyện vừa cố cười, còn tôi thì chỉ thấy nó tội nghiệp đến nhói lòng.

Ảnh minh họa

Tôi là người duy nhất được bố mẹ để lại tài sản. Đất đai thì rộng rãi, cả khoảng sau nhà để trồng cây ăn trái, mỗi mùa cũng thu hoạch vài tạ hoa quả. Vợ chồng tôi sống bằng nghề trồng trọt đấy, đủ ăn đủ mặc và nuôi 2 con đi học. Nhưng giờ nhìn chị gái và em gái khổ sở như vậy, tôi rất muốn cắt cho mỗi người vài chục mét vuông. Chị gái có thể bán lấy tiền chống đỡ gia đình, còn em gái có thể xây tạm ngôi nhà nhỏ để 2 mẹ con tá túc lấy chỗ an cư.

Nhưng còn di nguyện của bố mẹ rằng phải giữ chặt đất đai tổ tiên thì thế nào đây?

Bố mẹ tôi ở dưới suối vàng mà biết tôi cắt đất cho chị và em gái thì ông bà có giận, có trách tôi làm trái lời dặn?

Nhưng nếu cứ bám vào lời dặn ấy mà làm ngơ trước cảnh chị em ruột của mình khổ sở, tôi lại thấy mình đúng là bất nhân. Đất nhiều để làm gì khi người trong nhà thiếu thốn? Tiền để làm gì khi đêm nào tôi cũng trằn trọc vì áy náy? Tôi thật sự chẳng biết phân xử thế nào mới phải, tôi nên làm thế nào bây giờ?