Trước kỳ nghỉ lễ, người có thẻ tín dụng cần làm ngay điều này để tránh bị tính lãi, mắc nợ xấu

Linh San |

Trước kỳ nghỉ lễ, người dùng thẻ tín dụng được khuyến cáo kiểm tra và thanh toán dư nợ đúng hạn qua các kênh online để tránh bị tính lãi cao, phí phạt và nguy cơ phát sinh nợ xấu.

Khi bước vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày, không ít người dùng thẻ tín dụng rơi vào tình huống “quên hạn thanh toán”, dẫn đến bị tính lãi suất cao hoặc thậm chí bị ghi nhận nợ xấu. Để tránh rủi ro này, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) khuyến nghị khách hàng cần chủ động kiểm tra và thanh toán dư nợ thẻ trước hoặc trong kỳ nghỉ.

Theo VIB, các giao dịch thanh toán thẻ tín dụng vẫn được hệ thống xử lý bình thường trong dịp lễ nếu khách hàng thực hiện qua các kênh điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng hoàn toàn có thể thanh toán đúng hạn mà không bị gián đoạn, ngay cả khi ngân hàng không làm việc trực tiếp tại quầy.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nhiều người vẫn có thói quen “đợi qua lễ tính sau”. Việc chậm thanh toán, dù chỉ vài ngày, có thể khiến khách hàng bị tính lãi trên toàn bộ dư nợ, kèm theo phí phạt trả chậm. Nghiêm trọng hơn, nếu kéo dài, khoản nợ này có thể bị ghi nhận vào lịch sử tín dụng, ảnh hưởng đến khả năng vay vốn sau này.

Để tránh rơi vào tình huống trên, khách hàng nên thực hiện thanh toán thẻ tín dụng càng sớm càng tốt, đặc biệt là trước thời điểm đến hạn trong kỳ nghỉ lễ. Hiện nay, việc thanh toán có thể thực hiện nhanh chóng qua nhiều kênh như ứng dụng ngân hàng số, chuyển khoản 24/7 hoặc ví điện tử.

Cụ thể, người dùng có thể thanh toán trực tiếp trên ứng dụng MyVIB hoặc Internet Banking chỉ với vài thao tác, từ chọn thẻ, chọn số tiền thanh toán (tối thiểu hoặc toàn bộ dư nợ) đến xác nhận bằng mã OTP. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chuyển khoản nhanh 24/7 từ ngân hàng khác bằng số thẻ tín dụng, hoặc thanh toán qua ví điện tử như MoMo.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị, trong mọi trường hợp, người dùng nên ưu tiên thanh toán toàn bộ dư nợ để tránh bị tính lãi. Nếu không thể, cần đảm bảo thanh toán ít nhất số tiền tối thiểu trước hạn để không bị phạt và giữ lịch sử tín dụng ở trạng thái tốt.

Trong bối cảnh các hình thức thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, việc “quên hạn” không còn là lý do hợp lý. Chủ động một vài thao tác trước kỳ nghỉ có thể giúp người dùng tránh được những chi phí phát sinh không đáng có và bảo vệ uy tín tài chính cá nhân.

