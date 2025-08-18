Đất nằm trong quy hoạch thường sẽ bị hạn chế một số quyền của người sử dụng đất. Chính vì vậy, trước khi mua, việc kiểm tra xem mảnh đất đó có thuộc diện quy hoạch hay không là yếu tố vô cùng quan trọng, giúp người dân tránh được những rủi ro pháp lý cũng như đảm bảo giá trị đầu tư.

Dưới đây là một số cách kiểm tra quy hoạch đất trước khi xuống tiền.

Tra cứu trực tiếp tại UBND địa phương

Để tránh rủi ro, việc kiểm tra thông tin quy hoạch cần được tiến hành trước khi đặt cọc hay ký hợp đồng. Cách chắc chắn nhất là tới trực tiếp UBND địa phương nơi mua đất. Tại đây, cán bộ địa chính sẽ cung cấp thông tin về quy hoạch chi tiết của thửa đất, bao gồm mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, ranh giới... Khi xin trích lục, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất.

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Hỏi thông tin từ chính quyền địa phương

Việc trao đổi với cán bộ địa chính xã, phường hoặc lãnh đạo khu dân cư cũng mang lại thông tin “tại chỗ” về các dự án đã, đang và sẽ triển khai trong khu vực, từ đó giúp nhận diện nguy cơ đất thuộc diện quy hoạch.

Tra cứu thông tin trên các website quy hoạch tổng hợp

Hiện nay, người dân có thể tự tra cứu quy hoạch bằng cách nhập “quy hoạch sử dụng đất - cùng tên xã, tỉnh”, sau đó ấn vào các website để tìm kiếm. Tuy nhiên cần lưu ý, dữ liệu trực tuyến chỉ mang tính chất tham khảo, đôi khi chưa được cập nhật kịp thời nên vẫn cần kiểm chứng thêm.

Tra cứu trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, thành phố

Hiện nay, một số địa phương đã cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, thành phố. Người dân có thể truy cập vào để tra cứu thông tin, tuy nhiên cần lưu ý nên tìm thông tin mới nhất để đối chiếu.

Trên thực tế, những dấu hiệu của đất dính quy hoạch thường không quá khó nhận ra nếu người mua chú ý. Giá bán thấp hơn đáng kể so với khu vực lân cận, hồ sơ pháp lý thiếu minh bạch, hoặc hạ tầng xung quanh xuống cấp, bị bỏ hoang nhiều năm là những tín hiệu cảnh báo.

Thị trường bất động sản luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng chỉ cần một vài bước kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao dịch, người mua đã có thể hạn chế nguy cơ mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.



