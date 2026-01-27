Trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất: Hệ sinh thái FLC bất ngờ tăng vốn thêm 1.900 tỷ, loạt cổ phiếu đã rời sàn chứng khoán

Ngày 26/1, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tái xuất thương trường khi xuất hiện tại buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ theo phía FLC cho biết là nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Trong hơn 24 năm hình thành và phát triển, FLC đã xây dựng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf – hàng không với quy mô lớn trên cả nước, sở hữu quỹ đất hơn 10.000 ha, hệ thống 10.000 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, các sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và Bamboo Airways – hãng hàng không nhiều năm liền dẫn đầu Việt Nam về tỷ lệ đúng giờ.

Ông Trịnh Văn Quyết (bên trái) tại buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 26/1/2026.

Hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết vừa tăng vốn thêm 1.900 tỷ

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, hệ sinh thái FLC đã có nhưng biến động đáng chú ý. Ngày 30/12/2025, Tập đoàn thông báo tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 8.600 tỷ đồng.

FLC cũng cho biết đã hoàn tất báo cáo tài chính riêng năm 2024 và ước tính kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản năm 2025 được ước đạt khoảng 635 tỷ đồng, đảo chiều rõ rệt so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Trong một động thái tương tự, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) cũng đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng, tương ứng tăng 400 tỷ đồng. Ngày cấp đăng ký thay đổi là 10/1/2026.

Chủ tịch FLC Faros hiện là bà Phạm Tú Anh (SN 1993), được bổ nhiệm hồi tháng 12/2025, từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC. Bà Tú Anh là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập Hội đồng quản trị FLC.

FLC Faros là một trong những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Theo dữ liệu công bố, ông Quyết hiện vẫn nắm giữ hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS, tương ứng khoảng 4% vốn điều lệ của công ty.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, FLC khẳng định bất động sản vẫn là lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước. Các địa bàn trọng điểm bao gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai. Bên cạnh đó, FLC cũng đã thông qua việc tiếp nhận lại quyền quản lý, điều hành Bamboo Airways.

FLC cho biết đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê – mua tàu bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Quá trình tiếp nhận sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nguồn nhân sự hiện tại của Tập đoàn.

FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/11/2025.

Loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết rời sàn

Động thái tăng vốn của FLC và FLC Faros diễn ra trong bối cảnh các cổ phiếu trong hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết đều đã bị huỷ tư cách công ty đại chúng và rời sàn. Trong các ngày 17-18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy tư cách công ty đại chúng của FLC, FLC Faros, FLC Homes, FLC Stone (AMD), FLC GAB, CFS (KLF) và Nông dược HAI (HAI).

Các cổ phiếu trên sau đó đã rời sàn chứng khoán vào ngày 31/12/2025, phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu trên hệ thống UPCoM là ngày 30/12/2025. Với riêng FLC, tổng khối lượng cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch là hơn 710 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hủy đăng ký khoảng 7.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, một cổ phiếu khác trong hệ sin thái của ông Trịnh Văn Quyết là CTCP Chứng khoán BOS (mã ART) cũng đã bị hủy niêm yết bắt buộc, bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.