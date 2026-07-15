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Trước khi bị bắt vì buôn lậu kim cương, Á hậu Hoàng Thanh Nga giàu có thế nào?

Minh Ngọc
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Hoàng Thanh Nga từng được biết đến khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là người sáng lập và điều hành thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp.

Thông tin Hoàng Thị Thanh Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (đơn vị sở hữu thương hiệu Ngọc Châu Âu) - bị khởi tố để điều tra về tội "Buôn lậu" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước khi vướng vòng tố tụng, bà được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim cương và trang sức, đồng thời nhiều năm gắn bó với các cuộc thi sắc đẹp trong vai trò nhà tài trợ, chế tác vương miện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thu lợi bất chính của đường dây lên tới hơn 300 tỷ đồng. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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Hoàng Thị Thanh Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị khởi tố để điều tra về tội Buôn lậu kim cương. Ảnh: Cơ quan cung cấp

Trước khi bị bắt, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là người sáng lập và điều hành thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp. Theo thông tin giới thiệu, thương hiệu này có khoảng 10 năm hoạt động trên thị trường và từng đồng hành cùng nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu từng có vốn điều lệ 2 tỷ đồng khi thành lập. Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể với lý do "kinh doanh không hiệu quả", theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Trước thời điểm doanh nghiệp trên giải thể, vào tháng 1/2022, bà Hoàng Thị Thanh Nga tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư NCA, cũng với vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh vốn, đến tháng 10/2025, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.

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Trước khi bị bắt, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là người sáng lập và điều hành thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu. Ảnh: Tổng hợp

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Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp. Ảnh: Tổng hợp

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Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu từng có vốn điều lệ 2 tỷ đồng khi thành lập. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ phát triển hệ thống kinh doanh trang sức, Hoàng Thanh Nga còn được biết đến với biệt danh "bà trùm vương miện" khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Thương hiệu Ngọc Châu Âu từng đồng hành với nhiều sân chơi nhan sắc, góp phần giúp hình ảnh của nữ doanh nhân xuất hiện thường xuyên trong giới giải trí.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022, Hoàng Thanh Nga cũng xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt với phong cách sống sang trọng. Trên mạng xã hội, bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự các sự kiện, diện trang sức kim cương giá trị, sử dụng hàng hiệu và xuất hiện bên nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân lẫn showbiz.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hoàng Thanh Nga từng nhiều lần chia sẻ về mong muốn quảng bá thương hiệu trang sức Việt Nam ra thị trường quốc tế. Trong các cuộc phỏng vấn, bà cho biết mục tiêu của mình là lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt và đưa sản phẩm trong nước đến gần hơn với bạn bè thế giới.

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Hoàng Thanh Nga còn từng được biết đến khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Ảnh: Tổng hợp

Nữ đại gia được NSƯT, phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam gọi là ân nhân, say đắm suốt 21 năm

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Tags

Á hậu

bị bắt

buôn lậu kim cương

Hoàng Thanh Nga

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