Trước khi bị bắt tạm giam, Trưởng Ban kiểm soát của Sonadezi nhận lương hơn 1 tỷ trong năm 2025

Ngọc Điệp
Năm 2025, bà Phương nhận tiền lượng tại Sonadezi hơn 1 tỷ đồng, tăng 33% so với lương năm 2024 và được thưởng gần 84 triệu.

Ngày 28/5/2026, Tổng công ty Sonadezi (SNZ) công bố thông tin cho biết ngày 27/5, Sonadezi đã nhận được Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Bà Đặng Lê Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi về việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 28/05/2026 cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2025, bà Phượng nhận tiền lượng tại Sonadezi hơn 1 tỷ đồng, tăng 33% so với lương năm 2024 và được thưởng gần 84 triệu.

Bà Phượng từng công tác tại vị trí kế toán của Công ty May Gamex Sài Gòn từ tháng 9/2003, sau đó đến tháng 8/2004, bà Phượng làm kế toán tại Xí nghiệp Dịch vụ Sonadezi.

Trong 11 năm từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2016, bà Phượng là Kế toán trưởng Trường Cao đẳng CN và QT Sonadezi. Từ tháng 2/2016, bà Phượng làm thành viên BKS của Sonadezi.

Đến tháng 4/2021, bà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi.

Bà Phượng cũng từng là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sơn Đồng Nai (SDN) nhưng đã từ nhiệm tại đây vào ngày 18/4/2025.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

