HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an TPHCM bắt Bi Thọ, Dũng "Hồng Kông", phá đường dây ma tuý liên tỉnh

Ngọc Giang
|

Từ 1 đối tượng dương tính với ma tuý, Công an TPHCM đã chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm, khởi tố 150 đối tượng.

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, đêm 9-5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát, test nhanh, Đội 5, Phòng PC04 phát hiện 1 đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên địa bàn, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét để bắt cả đường dây.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngay trong đêm, các Tổ Công tác triển khai lực lượng đấu tranh, khai thác mở rộng tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải (TPHCM) và các tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong các khu dân cư.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, các đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng. Một số cán bộ chiến sĩ bị thương tích nhưng vẫn bám sát, không ngại nguy hiểm, quyết tâm đánh bắt các đối tượng.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 2.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn

Các tổ công tác kịp thời khống chế thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy, mở rộng bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan trên địa bàn TP Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM.

Kết quả từ ngày 9 đến 28-5, chỉ từ 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã truy xét bắt giữ và làm việc 173 đối tượng liên quan. Qua đó, đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng "Hồng Công"), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 3.

Đối tượng Dũng "Hồng Công"

Từ manh mối một con nghiện, công an triệt xoá 5 đường dây ma túy, bắt 150 bị can
Tags

đường dây ma túy TPHCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại