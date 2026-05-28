Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, đêm 9-5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát, test nhanh, Đội 5, Phòng PC04 phát hiện 1 đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên địa bàn, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét để bắt cả đường dây.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngay trong đêm, các Tổ Công tác triển khai lực lượng đấu tranh, khai thác mở rộng tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải (TPHCM) và các tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong các khu dân cư.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, các đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng. Một số cán bộ chiến sĩ bị thương tích nhưng vẫn bám sát, không ngại nguy hiểm, quyết tâm đánh bắt các đối tượng.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn

Các tổ công tác kịp thời khống chế thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy, mở rộng bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan trên địa bàn TP Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM.

Kết quả từ ngày 9 đến 28-5, chỉ từ 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã truy xét bắt giữ và làm việc 173 đối tượng liên quan. Qua đó, đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng "Hồng Công"), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.