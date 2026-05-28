Từ manh mối một con nghiện, công an triệt xoá 5 đường dây ma túy, bắt 150 bị can

Hoàng Thọ
Từ một người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, triệt phá 5 đường dây ma túy, hơn 20 phân nhánh tội phạm, khởi tố 150 bị can liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM vừa triệt phá nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, khởi tố 150 bị can liên quan.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn ma túy, đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn và kiểm tra nhanh, Đội 5 - Phòng PC04 phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng nhận định phía sau là các đường dây cung cấp ma túy hoạt động tinh vi nên nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ mạng lưới liên quan.

Từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, triệt phá 5 đường dây ma túy liên tỉnh, khởi tố 150 đối tượng liên quan. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngay trong đêm, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng tại các địa bàn Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số tỉnh, thành lân cận để mở rộng điều tra, truy xét nguồn cung ma túy.

Quá trình phá án, lực lượng công an liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy và các nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong khu dân cư.

Công an khởi tố các bị can liên quan đường dây ma túy. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Đáng chú ý, khi bị truy bắt, nhiều đối tượng chống trả quyết liệt bằng bình xịt hơi cay và hung khí nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, các tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Công an đồng thời mở rộng bắt giữ thêm 8 kẻ trong đường dây do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai, Đồng Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - TP.HCM.

Trong quá trình truy bắt, một số cán bộ, chiến sĩ bị thương nhưng vẫn bám sát địa bàn, quyết tâm triệt phá đường dây đến cùng.

Bị can Mai Quốc Dũng - một trong những kẻ cầm đầu đường dây liên quan ma túy. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ ngày 9/5 đến 28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã đấu tranh, truy xét và làm việc với 173 người liên quan; khởi tố 150 bị can, triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Các đường dây này do nhiều kẻ cầm đầu như Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Phòng PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và truy xét các đầu mối liên quan nhằm triệt xóa tận gốc các đường dây ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

