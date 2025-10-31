Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng phải bán tài sản để trả nợ

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, Trương Ngọc Ánh bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH BĐS Đất Rồng. Theo đó, Trương Ngọc Ánh cùng một người khác đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch. Ánh còn bị cáo buộc rút tiền trái phép, lập bút toán và báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Trước đó, vào năm 2024, Trương Ngọc Ánh cũng gặp khó khăn khi công ty do cô làm đại diện bị kiện. Theo báo Người Lao động, ngày 1/12/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM và TNA Entertainment ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcom – Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố, do trung tâm quản lý.

Tuy nhiên, khi chương trình tổ chức xong, phía TNA Entertainment chậm trễ thanh toán khoản phí 342,3 triệu đồng. Sau đó, TNA Entertainment tiếp tục gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền trên thành nhiều đợt và xin gia hạn trả công nợ. Tuy nhiên, sau nhiều lần, công ty này chưa nchưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, chủ nợ gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng. Đến 28/10/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM xác nhận diễn viên Trương Ngọc Ánh trả hết nợ, vì vậy rút đơn kiện.

Tháng 4/2025, trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet, diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ về khoản nợ này. Cô nhắc đến một công ty đang nợ team của cô gần 30 tỷ đồng.

"Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm. Tôi không muốn lôi nhau ra tòa nhưng đôi khi phải sòng phẳng. Tôi và các cộng sự đã "trầy da tróc vảy" suốt một thời gian dài, thậm chí bán tài sản trả nợ. Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí", Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet.

Cũng trong bài phỏng vấn với Vietnamnet, Trương Ngọc Ánh khẳng định cô không giàu "nứt đố đổ vách" như mọi người nghĩ mà có cuộc sống bình dân. Sau vụ việc, cô cho biết đã bị ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng.

"Năm ngoái, tôi mất nhiều, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiền tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các nhà cung cấp, đối tác, tôi đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.

Tôi rất stress vì sợ mất chữ "Tín". Tôi sống luôn gìn giữ chữ "Tín", thậm chí nhiều lần ra mặt giữ chữ "Tín" cho người khác. Khi mọi chuyện đã qua, tôi lại thấy thú vị, học được nhiều bài học hay, xem như trưởng thành từ vấp ngã", Trương Ngọc Ánh chia sẻ với Vietnamnet.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH BĐS Đất Rồng, theo Bộ Công An, đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để thực hiện hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng với dự án này, ông Phạm đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, quyền sở hữu dự án Indochine phải thuộc Công ty Đất Rồng, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngay trước thời điểm ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng ông Nguyễn (61 tuổi) lại đứng tên cá nhân mua khu đất từ bốn hộ dân với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng trên sổ sách công ty lại ghi nhận đã chi 4.458 lượng, cho thấy dấu hiệu gian dối và nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng lưu ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Sau đó, toàn bộ khoản tiền này được các hộ dân hoàn trả cho Ánh và ông Nguyễn. Tuy nhiên, Ánh chỉ chuyển 3 tỷ đồng về công ty và cho nhà đầu tư, còn hơn 10 tỷ đồng còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không được báo cáo hay hạch toán.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Ánh còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, rút tiền trái phép từ tài khoản công ty, đồng thời chỉ đạo lập bút toán và báo cáo tài chính giả để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.