Mùa hè đến, điều hòa gần như trở thành "thiết bị cứu tinh" của mọi gia đình. Có nhà bật từ chiều tối đến tận sáng hôm sau, nhất là những hôm Hà Nội hay TP.HCM oi nóng đến mức chỉ cần tắt điều hòa vài phút là cảm giác bí bách quay lại ngay.

Nhưng cũng vì dùng điều hòa quá lâu, không ít người bắt đầu gặp hàng loạt vấn đề quen thuộc: sáng dậy khô họng, môi nứt, da căng rát, mũi khó chịu, thậm chí uể oải cả ngày. Người lớn tuổi và trẻ nhỏ còn dễ bị cảm lạnh hoặc đau họng hơn nếu nằm phòng lạnh suốt đêm.

Thực tế, điều hòa không hẳn "có hại", mà nhiều gia đình đang bỏ qua vài mẹo nhỏ giúp không gian dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt, có 2 món cực đơn giản, giá rẻ, gần như nhà nào cũng có sẵn nhưng lại giúp phòng dùng điều hòa bớt khô, bớt ngột ngạt thấy rõ.

Một chậu nước sạch: Cách "tăng độ ẩm" đơn giản mà nhiều người quên mất

Điều hòa hoạt động bằng cách hút hơi ẩm trong không khí để làm mát, vì thế phòng bật lạnh lâu thường trở nên khô hơn bình thường. Đây cũng là lý do nhiều người ngủ dậy thấy khô cổ, nghẹt mũi hoặc da bong tróc nhẹ.

Thay vì mua máy tạo độ ẩm giá tiền triệu, nhiều gia đình hiện chọn cách đơn giản hơn nhiều: đặt một chậu nước sạch trong phòng trước khi ngủ.

Không cần cầu kỳ, chỉ cần một chậu hoặc tô nước ở nhiệt độ thường, đặt ở góc phòng, tránh hướng gió điều hòa thổi trực tiếp. Khi máy lạnh hoạt động, nước sẽ bay hơi tự nhiên, giúp không khí đỡ hanh khô hơn.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng nhiều người cho biết sau khi thử, cảm giác dễ chịu khác hẳn: ngủ sâu hơn, sáng dậy không còn khô miệng hay đau rát cổ họng như trước.

Đặc biệt với gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người hay bị viêm mũi, mẹo nhỏ này thường tạo khác biệt khá rõ.

Một chậu cây xanh nhỏ: Phòng điều hòa nhìn cũng "mát mắt" hơn hẳn

Món thứ hai được nhiều người khuyên nên đặt trong phòng điều hòa là một chậu cây xanh nhỏ.

Không cần cây đắt tiền hay chăm sóc cầu kỳ. Những loại phổ biến như Trầu bà, cây lan ý hay cây dây nhện đều phù hợp với không gian trong nhà.

Khi phòng bật điều hòa và đóng kín cửa quá lâu, không khí thường trở nên bí và hơi "cũ". Một chậu cây nhỏ giúp không gian nhìn dịu mắt hơn, tạo cảm giác thư giãn và bớt ngột ngạt.

Nhiều người còn thích đặt cây cạnh bàn làm việc hoặc đầu giường vì cảm giác "mát" về thị giác giúp tinh thần dễ chịu hơn, đặc biệt trong những ngày nóng nực kéo dài.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, cây xanh còn giúp căn phòng có sức sống hơn hẳn. Chỉ một góc nhỏ màu xanh cũng đủ khiến không gian điều hòa vốn lạnh và khô trở nên mềm mại, dễ chịu hơn.

Dùng điều hòa thế nào để vừa mát vừa đỡ "hao sức khỏe"?

Ngoài việc đặt thêm nước và cây xanh, nhiều gia đình hiện cũng bắt đầu thay đổi cách dùng điều hòa để đỡ tốn điện và tránh cảm giác mệt mỏi sau khi ngủ dậy.

Một vài thói quen nhỏ nhưng khá hiệu quả gồm:

- Không để nhiệt độ quá thấp suốt đêm, mức khoảng 26–28 độ C thường dễ chịu hơn

- Bật thêm chế độ hẹn giờ hoặc chế độ ngủ

- Vệ sinh lưới lọc điều hòa định kỳ để không khí sạch hơn

- Hạn chế nằm ngay hướng gió lạnh thổi trực tiếp

- Uống đủ nước vào ban ngày để cơ thể không bị mất nước khi nằm điều hòa lâu

Nhiều người từng nghĩ phải mua thêm thiết bị đắt tiền mới cải thiện được cảm giác khó chịu khi bật điều hòa liên tục. Nhưng thực tế, đôi khi chỉ cần một chậu nước và một chậu cây nhỏ là không gian đã khác hẳn: dễ thở hơn, đỡ khô hơn và nhìn cũng thư giãn hơn nhiều.

Mùa nóng năm nay, nếu nhà bạn thường bật điều hòa cả đêm, có thể thử áp dụng hai mẹo nhỏ này. Biết đâu sáng hôm sau, cảm giác tỉnh dậy sẽ dễ chịu hơn hẳn.