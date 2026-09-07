Trước giờ G: 5 "vũ khí bí mật" trên iPhone 18 Pro Max lộ diện

iPhone 18 Pro Max - mẫu flagship cao cấp nhất của Apple dự kiến ra mắt vào ngày 9/9 đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới công nghệ.

Những báo cáo rò rỉ mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến hàng loạt thay đổi đột phá so với thế hệ trước, từ hiệu năng, camera cho đến thời lượng pin. Nếu bạn đang cân nhắc việc nâng cấp điện thoại, những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ dưới đây có thể là lý do đủ sức thuyết phục để bạn quyết định chờ đợi siêu phẩm này.

Sức mạnh vượt trội từ vi xử lý A20 Pro 2nm

Điểm nhấn lớn nhất trên thế hệ iPhone mới chính là con chip A20 Pro được cho là sẽ sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Sự nâng cấp này không chỉ mang lại hiệu suất xử lý vượt trội cho các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hay trí tuệ nhân tạo, mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng. Việc chuyển đổi từ tiến trình của A19 Pro sang 2nm hứa hẹn tạo ra một bước nhảy vọt về sức mạnh, giúp thiết bị vận hành mượt mà và mát mẻ hơn đáng kể.





Viên pin "khủng" nâng tầm trải nghiệm bền bỉ

Apple dường như đang đáp ứng kỳ vọng của người dùng khi iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sở hữu viên pin có dung lượng chạm mốc 5.567 mAh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa viên pin lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm và khả năng quản lý năng lượng thông minh của chip A20 Pro sẽ kéo dài thời gian sử dụng thiết bị một cách ấn tượng. Nhóm người dùng có cường độ sử dụng cao, thường xuyên quay video hay xử lý tác vụ AI liên tục chắc chắn sẽ đánh giá cao sự cải tiến thiết thực này.

Camera khẩu độ biến đổi mang lại sự đột phá

Giới đam mê nhiếp ảnh di động đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống camera chính trên mẫu máy mới. Việc trang bị ống kính có khả năng thay đổi khẩu độ cho phép người dùng chủ động kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Sự linh hoạt này giúp thiết bị bắt nét và tái tạo hình ảnh xuất sắc trong nhiều điều kiện môi trường ánh sáng phức tạp, mở ra những góc nhìn sáng tạo và chuyên nghiệp hơn ngay trên một chiếc điện thoại.

Tối ưu không gian hiển thị với Dynamic Island thu nhỏ

Thiết kế mặt trước của máy cũng nhận được sự tinh chỉnh tinh tế khi khu vực Dynamic Island có thể được làm gọn gàng hơn. Bằng cách tái cấu trúc và thu gọn các thành phần cảm biến phục vụ hệ thống Face ID, phần khuyết trên màn hình sẽ giảm thiểu đáng kể diện tích chiếm dụng. Dù máy vẫn duy trì kích thước màn hình khổng lồ 6,9 inch, sự thay đổi nhỏ ở phần viền khuyết lại góp phần mang đến một không gian hiển thị liền mạch, ít phân tâm hơn cho trải nghiệm xem video và chơi game.

Kết nối ổn định và tiết kiệm điện với modem C2

Một bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ của Apple chính là sự xuất hiện của modem C2 do chính hãng tự phát triển. Linh kiện mạng thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tốc độ truyền tải, tăng cường độ ổn định của tín hiệu Internet và quản lý điện năng hiệu quả hơn so với việc phụ thuộc vào bên thứ ba. Nhờ đó, trải nghiệm kết nối không dây hàng ngày của người dùng sẽ trở nên xuyên suốt và ít hao hụt pin hơn.

Dù Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông số kỹ thuật cho đến sự kiện ra mắt sắp tới, những thông tin rò rỉ này đã phác họa nên một thiết bị vô cùng hấp dẫn. Thay vì lột xác hoàn toàn về thiết kế bên ngoài, định hướng tập trung nâng cấp sâu vào cốt lõi phần cứng bên trong cho thấy Apple đang muốn mang lại những giá trị sử dụng thực tế, mạnh mẽ và ổn định nhất cho dòng Pro Max năm nay.

Theo thông báo chính thức, sự kiện mang tên "Surprise and shine" sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, nơi Apple sẽ chính thức vén màn sản phẩm mới này.

Theo Tom's Guide