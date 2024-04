Giá vàng trong nước lao dốc cực mạnh, vừa mua dứt tay lỗ ngay cả triệu

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu 16.800 lượng sau 11 năm. Thời gian tiến hành phiên đấu thầu là 10h sáng.



Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô (tương đương 1.400 lượng) và tối đa là 20 lô (tương đương 2.000 lượng).

Giá tham chiếu được NHNN đưa ra để tính giá đặt cọc là 80,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng so với mức 81,8 triệu đồng/lượng đưa ra cho phiên 22/4.

"Với mức giá tham chiếu sát 81,8 triệu đồng/lượng mà NHNN đưa ra đấu thầu, có thể các đơn vị sẽ bỏ thầu cao hơn giá sàn khoảng 100.000 - 200.000 đồng, tức khoảng 81,9 - 82 triệu đồng/lượng. Tùy vào nhu cầu của từng đơn vị họ sẽ đưa mức giá tham dự thầu khác nhau", ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam chia sẻ.

Hình minh họa

Trước phiên đấu thầu được diễn ra, sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc mạnh. Cụ thể, vàng miếng lúc 9h4 phút đang được niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 82,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Giá vàng nhẫn tròn cũng đang giảm xuống mức 72,9 - 74,7 triệu đồng chiều mua - bán, "bốc hơi" 1,1 triệu đồng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng ở chiều bán.

Doji đang giảm giá vàng miếng SJC còn mức 79,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 82,1 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 1,4 triệu đồng chiều mua và 1,35 triệu đồng/lượng chiều bán.

PNJ cũng đang niêm yết ở mức 80,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên so với phiên hôm qua nhưng lại giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, ở mức 82,9 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ở mốc 73,5 - 75,3 triệu đồng chiều mua vào - bán ra.

Với việc giá vàng đột ngột giảm mạnh như phiên hôm nay, người mua vàng tại thời điểm ngày hôm qua đã lỗ ngay cả triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco sáng nay theo giờ Việt Nam.

Giá vàng trong nước giảm mạnh do chịu tác động của giá vàng thế giới. Trên thị trường thế giới, giá vàng niêm yết 2.332 USD/ounce, giảm mạnh 52 USD/ounce so với hôm qua. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.356,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Từ đó, nhà đầu tư giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vào kim loại quý. Đồng thời, giá vàng cũng chịu sức ép khi thị trường chứng khoán Mỹ đi lên.