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Trung ương đồng ý phương án nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trường Phong
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Trung ương Đảng đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông báo kết quả hội nghị, Trung ương Đảng đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khoá XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Trung ương đồng ý phương án nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 21/7. Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 21/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng đã có quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Ông Nguyễn Tiến Hải từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng phát biểu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua; mong muốn, với kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình công tác ở cả Trung ương và địa phương, trên cương vị công tác mới, ông Đỗ Thanh Bình tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp cho sự nghiệp chung.

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Tags

Bộ Chính trị

bộ Nội vụ

Ban Chấp hành Trung ương

Lê Minh Hưng

Nguyễn Tiến Hải

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