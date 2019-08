Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Công an

Sáng 15/8, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, Thủ tướng đã bổ nhiệm Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm, Trung tướng Lương Tam Quang là Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 10/2017.

Trong quá trình công tác trước đó, ông Quang từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tướng Lương Tam Quang được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào đầu năm 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Tướng Ngọc từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67), Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.



Năm 2016, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam. Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2017.



Tháng 8/2018, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.