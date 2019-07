Trao quyết định của Bộ trưởng Công an về nhân sự

Tân Giám đốc Công an TP. Thanh Hóa Lê Ngọc Anh

Thượng tá Lê Ngọc Anh (sinh năm 1975) giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hoá từ năm 2015. Ông từng làm Phó trưởng Công an phường Trường Thi, Trưởng Công an phường Phú Sơn, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa.



Thượng tá Lê Ngọc An được bổ nhiệm thay Trưởng Công an TP. Thanh Hóa là ông Nguyễn Chí Phương đã bị đình chỉ công tác từ ngày 3/12/2018 để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Ngày 25/1, Công an Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Chí Phương và ngày 26/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Trong thời gian này, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được phân công phụ trách lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa.