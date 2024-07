Sáng 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Lưu trữ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trước khi bắt đầu cuộc họp báo, các đại biểu tham dự dành phút mặc niệm tỏ lòng tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .

Trừ điểm giấy phép lái xe sẽ hoàn toàn tự động

Giới thiệu về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết luật tiếp tục kế thừa các hành vi bị nghiêm cấm từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, trong đó quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, quy định trên xuất phát từ Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa trong giao thông đã điều khiển phương tiện thì không uống rượu bia.

"Quy định nồng độ cồn trong máu và hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng 0 nhằm thiết lập văn hóa về giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Bởi lẽ tính chung tỉ lệ về tai nạn giao thông trong thời gian qua thì người điều khiển có nồng độ cồn trong máu và hơi thở gây tai nạn giao thông chiếm tỉ lệ rất cao trong tổng số các vụ tai nạn giao thông xảy ra", Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định về trừ điểm giấy phép lái xe với người vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thông tin, để chuẩn bị cho việc thực hiện quy định này, Bộ Công an đã và đang mưu cho Chính phủ xây dựng nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, có quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Bộ Công an cũng song song đang chuẩn bị và sẽ ban hành Thông tư quy định cụ thể về kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với các trường hợp bị trừ hết điểm, sau khi có nghị định của Chính phủ.

"Khi bị trừ hết điểm sẽ có quy định phải học và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với người vi phạm. Khi đủ điều kiện mới cấp lại điểm trong giấy phép lái xe", ông Hùng lưu ý và cho biết để thuận tiện cho việc trừ điểm, cải cách thủ tục hành chính, tránh gây nhầm lẫn, phiền hà trong việc trừ điểm với người dân vi phạm thì Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an, cơ quan này đang làm dự án cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trật trật tự an toàn giao thông trên cả nước và cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Hiện có 85% các quyết định xử lý vi phạm hành chính do thẩm quyền của Bộ Công an nên cơ sở được tích hợp đầy đủ từ trước đến nay nên có thể kết nối liên thông, chia sẻ, xác định việc vi phạm của công dân cụ thể vào từng thời điểm và rất dễ dàng trong việc truy xuất, xử phạt tiếp theo.

Cơ sở dữ liệu về trừ điểm giấy phép lái xe cũng nằm trong cơ sở dữ liệu trên và cơ sở dữ liệu về kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông để đảm bảo các bước trừ điểm hoàn toàn tự động.

"Từ 1/1/2025, khi luật, nghị định, thông tư có hiệu lực thì việc trừ điểm hoàn toàn tự động và được kết nối với VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người vi phạm biết bị trừ bao nhiêu điểm, số điểm còn lại bao nhiêu. Tất cả đều kết nối liên thông, tự động, không có sự can thiệp trái pháp luật của con người", ông Lê Quốc Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp khi cần thiết

Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ 2024 được Quốc hội thông qua ngày 28/6, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, gồm 2 điều, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, luật đã bổ sung đối tượng cảnh vệ là con người, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao. Cùng với đó, luật cũng quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Cụ thể, lần sửa đổi này bổ sung đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam; khu vực trọng yếu; sự kiện đặc biệt quan trọng và đối tượng khác được áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ.

Luật cũng quy định rõ về chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an

Cũng theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, lần sửa đổi này đã bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công tác đối ngoại.

Luật Cảnh vệ 2024 cũng quy định, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an; cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của đơn vị thuộc phòng của Công an tỉnh, thành sẽ do Bộ trưởng Công an quyết định khi cần thiết, căn cứ yêu cầu bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công an cũng quy định chế độ huấn luyện nâng cao, huấn luyện đặc thù, huấn luyện diễn tập phương án tác chiến, ra quân thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ thuộc Bộ Công an.