Trùng tu nhan sắc để ăn Tết, 1 sao nữ mặt mũi biến dạng, sưng phồng như bị "500 con ong đốt"

Ngày 19/2, tờ KoreaBoo đưa tin nữ diễn viên, MC RalRal đã đăng tải hình ảnh hậu thẩm mỹ. Đồng thời cô cũng chia sẻ về việc bản thân gặp phải biến chứng kinh hoàng. Theo RalRal, trước Tết Nguyên đán, cô đã quyết định "dao kéo" lấy bọng mỡ mí mắt dưới, nâng mũi để có diện mạo chỉn chu hơn. Nữ nghệ sĩ cho biết bác sĩ thẩm mỹ cam kết với cô việc lấy bọng mỡ mí mắt dưới sẽ không gây bầm hay sưng.

Tuy nhiên, cuối cùng RalRal lại bị tụ máu, mắt sưng húp trông như sắp nổ tung. Theo sao nữ, cô đã hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt biến dạng, sưng phồng và bầm tím của mình sau khi ngủ dậy vào sáng sớm. RalRal cũng khẳng định cơn đau hậu "dao kéo" khủng khiếp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng ban đầu. "Tôi có cảm giác gương mặt của mình như bị 500 con ong đốt. Cảm giác da mặt bị kéo căng đau đớn do sưng tấy kéo dài rất khó chịu", RalRal chia sẻ về tình trạng hiện tại của cô.

Gương mặt sưng phồng, mí mắt dưới bầm tím của RalRal sau khi "dao kéo". Ảnh: Nate.

Theo RalRal, cô và bác sĩ thẩm mỹ vẫn đang theo dõi mức độ sưng tấy và tụ máu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp này hy vọng bản thân sẽ không gặp phải biến chứng nghiêm trọng nào. Hiện, cô được yêu cầu không sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn trong vòng 1 tháng.

RalRal có nhan sắc xinh đẹp trước khi thẩm mỹ. Ảnh: Nate.

RalRal sinh năm 1992, là nữ nghệ sĩ được yêu thích bởi tính cách hài hước, nói chuyện duyên dáng. Năm 2024, cô kết hôn với người đàn ông lớn hơn 11 tuổi, không làm việc trong ngành giải trí và sinh con đầu lòng là 1 bé gái.

Cô kết hôn với người đàn ông lớn hơn mình 11 tuổi vào năm 2024. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo