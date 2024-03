Trúng thưởng 34 triệu đồng, người phụ nữ làm thủ tục nhận giải nhưng đến bước cuối lại bất ngờ bỏ cuộc

Thời gian gần đây, cơ quan công an nhiều địa phương đã cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới. Nhiều người dân nhận được bưu phẩm chuyển phát từ shipper, khi mở ra bên trong có một phiếu cào trúng thưởng. Khi cào phiếu có giải thưởng từ bé đến lớn.



Các đối tượng lừa đảo yêu cầu người dân quét mã QR được in bên cạnh khu vực cào thưởng để tham gia vào một nhóm Zalo cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng. Sau khi tham gia vào nhóm này các đối tượng sẽ đưa ra một số điều kiện, khi người dân thực hiện điều kiện này (xem video, xem TikTok…) sẽ được nhận thưởng. Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện nhiệm vụ để nhận phần quà trong mã cào, bằng cách nạp tiền...

Một điển hình là trường hợp người phụ nữ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vừa gặp phải cách đây hơn 1 tuần. Chị này bất ngờ nhận được một bưu phẩm từ dịch vụ chuyển phát nhanh dù chị không đặt mua bất kì món hàng nào. Khi mở bưu phẩm, chị phát hiện một mẫu thông báo tri ân khách hàng từ sàn thương mại điện tử, trong đó có phần cào trúng thưởng với giá trị giải thưởng 34.000.000 đồng.



Chị làm theo hướng dẫn, cào lớp bạc mỏng trên phiếu thì thấy trúng thưởng giải ba. Trên phiếu hướng dẫn người trúng thưởng quét mã QR để nhận thưởng. Chị quét mã QR thì xuất hiện đường link lạ, yêu cầu chị N. khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng… Thấy có dấu hiệu bất thường nên chị đã dừng lại.

Các cơ quan công an đưa ra cảnh báo, khi quét mã QR trên phiếu trúng thưởng được gửi trong bưu phẩm do shipper chuyển đến và cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng lạ mặt, người dân có khả năng bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, bị chiếm đoạt tài sản hoặc lộ, lọt thông tin cá nhân.



Người dân cũng cần cảnh giác với những hình thức lừa đảo tương tự, không tùy tiện quét mã QR được dán hoặc chia sẻ ở nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội, email…

Mặt khác, vẫn cần khẳng định rằng, những cảnh báo thông qua các ứng dụng nhắn tin, diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội về sự xuất hiện của các hình thức lừa đảo mới hay cảnh báo về các mã QR độc hại bị phát tán là rất cần thiết. Từ đó, để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mới và có ý thức phòng tránh từ sớm.

Tuy nhiên, trước nhiều luồng thông tin khác nhau, người dân cần phân biệt các nguồn tin, chú trọng các cảnh báo, chỉ dẫn do cơ quan chức năng cung cấp, tránh tạo dư luận gây hang mang. Cơ quan Công an cũng lưu ý người dân không nhận các bưu phẩm lạ không do mình đặt hàng, không nhận hộ bưu phẩm của người khác gửi tới. Đồng thời báo cáo kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi nhận được bưu phẩm có dấu hiệu bất thường.