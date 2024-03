Công ty đa cấp lớn nhất Việt Nam thu về hơn 6.800 tỷ đồng trong năm 2023, người Việt mua nhiều thực phẩm kiểm soát cân nặng chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ ở châu Á - Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính năm 2023 của Herbalife Ltd. cho biết, trong năm 2023, doanh thu thuần từ thị trường Việt Nam đạt 279 triệu USD (khoảng hơn 6.800 tỷ đồng) - giảm 19,9 triệu USD tương đương 6,7% so với năm 2022. Tính bằng nội tệ, doanh thu thuần giảm 4,9%. Theo công ty này, tỷ giá hối đoái có tác động bất lợi tới 5,2 triệu USD lên doanh thu thuần. Khối lượng bán hàng tại Việt Nam cũng giảm trong năm 2023 so với năm 2022.

Herbalife cho rằng các điều kiện kinh tế vĩ mô tại thị trường Việt Nam tiếp tục tạo ra những thách thức. Bên cạnh đó, những thay đổi về quy định bán hàng đa cấp tại Việt Nam đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào tháng 4/2023; Herbalife cho biết đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và theo dõi các quy định này cũng như mọi tác động mà chúng có thể có tác động lên hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam.

Mặc dù doanh thu giảm nhưng với các con số này, Việt Nam vẫn là thị trường lớn thứ ba của Herbalife ở châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2023, đứng sau Ấn Độ với doanh thu thuần 796,6 triệu USD (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và Trung Quốc với 327,4 triệu USD (giảm 16,3%).

Tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam được thành lập từ năm 2009, hoạt động theo mô hình đa cấp. Việt Nam là thị trường thứ 71 của Herbalife trên toàn cầu. Hiện nay, Herbalife Việt Nam có Trụ sở chính tại TP. HCM, Chi nhánh tại TP.Hà Nội, Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng; và các Văn phòng Đại diện & Trung tâm giao nhận hàng hóa tại tỉnh Bình Dương, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Nghệ An, TP. Hải Phòng và TP. Cần Thơ.

Tính theo doanh thu, đây là công ty đa cấp lớn nhất Việt Nam, vượt trội so với doanh thu của New Image, Amway, Oriflame… Các sản phẩm kiểm soát cân nặng, dinh dưỡng thể thao mang thương hiệu Herbalife đã khá quen thuộc với những người có nhu cầu và hàng năm đem về hàng nghìn tỷ doanh thu.

Doanh thu của Herbalife Việt Nam đã liên tục tăng trưởng mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2022. Theo số liệu của Vietdata, trong năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty lại giảm 78% còn hơn 70 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Vietdata, trong năm 2021, doanh thu của ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam đã vượt qua con số 19.000 tỷ đồng (khoảng 772 triệu USD), tăng 24% so với năm 2020 và tăng đến hơn 50% so với năm 2019. Điều đáng chú ý, trong suốt 5 năm liền, ngành bán hàng đa cấp không chỉ duy trì sự ổn định mà còn chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng với tỷ lệ tăng cao.

Nguyên nhân là do Việt Nam hiện là một môi trường lý tưởng cho kinh doanh đa cấp, với dân số gần 100 triệu người, mức độ cải thiện đời sống và thu nhập của người dân tăng liên tục, đặc biệt là tầng lớp trung lưu. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho kinh doanh đa cấp.

Các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này cũng được hưởng nhiều lợi ích như sự thừa nhận của pháp luật, không đòi hỏi đầu tư lớn, không yêu cầu mặt bằng, không có áp lực về doanh số, không bị gò bó về thời gian, và có thể tham gia dễ dàng mà không phân biệt về trình độ học vấn và địa điểm sinh sống.

Việt Nam đã được xếp hạng trong Top 5 thị trường trên toàn cầu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực bán hàng đa cấp vào năm 2019. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp ở Việt Nam đứng thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia.

Tuy nhiên, hiện nay, một số doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, điều này làm cho nhà nước có động thái mạnh hơn trong việc siết chặt quản lý các hoạt động đa cấp và có những xử phạt mạnh đối với những công ty làm sai pháp luật.

Theo thống kê từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hiện tại có 20 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp tại Việt Nam. Trong năm 2022, đã có 2 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, bao gồm Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế và Công ty TNHH Homeway Việt Nam. Cả hai doanh nghiệp này đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh đa cấp đối với 5 doanh nghiệp khác. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp này về cơ bản đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại và hạn chế.