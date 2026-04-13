Trung tâm thương mại tại Hàn Quốc hoang tàn sau vụ nổ lúc nửa đêm: Mảnh kính găm đầy mặt đất, xe hơi lật nhào, nhiều người bị thương

Phạm Trang |

Rạng sáng 13/4, một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas tại quán ăn ở Cheongju khiến nhiều người bị thương, khu dân cư náo loạn.

Rạng sáng 13/4, một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas đã xảy ra tại một nhà hàng nằm trong tòa nhà thương mại ở quận Heungdeok, thành phố Cheongju (tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc), khiến 15 người dân xung quanh bị thương.

Theo lực lượng cứu hỏa, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h59 sáng (giờ địa phương) cùng ngày tại tầng 1 của một tòa nhà thương mại 3 tầng ở khu vực Bongmyeong-dong. Cú nổ mạnh khiến một số phương tiện gần đó bị lật, cửa kính các tòa nhà xung quanh vỡ vụn, gây thiệt hại đáng kể.

Nhiều cư dân sống gần hiện trường hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, tạo nên cảnh hỗn loạn trong khu dân cư vào thời điểm rạng sáng.

“Nghe một tiếng nổ lớn, tôi chạy ra phòng khách thì thấy toàn bộ cửa kính đã vỡ vụn. Tôi tưởng chiến tranh xảy ra rồi.” Đó là lời kể của cụ ông họ Kang (80 tuổi), cư dân sống gần hiện trường vụ nổ khí gas xảy ra rạng sáng 13/4 tại khu Bongmyeong-dong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju (Hàn Quốc).

Theo Sở Cứu hỏa tỉnh Chungcheong Bắc, cuộc gọi báo tin “có vụ nổ” được tiếp nhận vào khoảng 3h50 sáng. Tâm điểm vụ nổ được xác định là bên trong một nhà hàng Trung Quốc ở tầng 1 của tòa nhà thương mại 3 tầng. Thời điểm xảy ra vụ nổ, toàn bộ các cửa hàng trong tòa nhà đều đã đóng cửa.

Ông Kang sống tại một ngôi nhà cách hiện trường khoảng 70m. Ông kể: “Ban đầu tôi tưởng là bom nổ hoặc động đất nên cùng vợ trốn vào phòng. Đến khoảng 3h55, khi tiếng nổ lắng xuống, tôi kiểm tra thì thấy cửa kính phòng khách và phòng ngủ đều vỡ tan tành, ổ điện cũng bị bật tung.” May mắn, ông không bị thương nặng, nhưng cho biết nhiều người xung quanh bị trúng mảnh kính khiến ông rất lo lắng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có 8 người dân sống trong các nhà riêng gần đó bị thương do trúng mảnh kính vỡ, với các vết rách và trầy xước, phải nhập viện điều trị. 7 người khác bị thương nhẹ, không cần đưa đi cấp cứu.

Đại diện Tổng công ty An toàn Khí Hàn Quốc cho biết, tại hiện trường đã phát hiện các mảnh vỡ được cho là từ 2 bình gas LPG bị phát nổ trong quán ăn. Hiện cơ quan này đang tiến hành kiểm tra chi tiết.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do rò rỉ khí gas dẫn đến vụ nổ, đồng thời đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến cụ thể của sự việc.

Nguồn: JoongAng Ilbo, DongA

