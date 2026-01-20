Vụ cháy bùng phát vào đêm muộn ngày 17/1 tại Gul Plaza, một trung tâm mua sắm nhiều tầng nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất của Karachi. Ngọn lửa dữ dội đã cháy liên tục hơn 24 giờ, gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu hộ trong khu vực đông đúc.

Sau hơn một ngày dập lửa, đến 18/1, lực lượng chức năng chuyển sang giai đoạn làm mát hiện trường và dọn dẹp đống đổ nát. Tuy nhiên, lo ngại vẫn gia tăng khi nhiều nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Reuters)

Bác sĩ pháp y cảnh sát Karachi, bà Summaiya Syed, cho biết với Reuters rằng số người tử vong đã tăng lên 11. Trong khi đó, Thị trưởng Karachi Murtaza Wahab xác nhận tính đến 18/1 vẫn còn hơn 60 người chưa được tìm thấy.

Theo các lính cứu hỏa, tòa nhà Gul Plaza có hơn 1.200 cửa hàng nhưng thiếu hệ thống thông gió, khiến khói dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ trung tâm mua sắm, làm chậm đáng kể nỗ lực tiếp cận và giải cứu những người bị mắc kẹt.

Cảnh sát trưởng tỉnh Sindh, ông Javed Alam Odho, nhận định nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ một cầu dao điện. Ông cho biết thêm, kết cấu phức tạp của khu chợ cùng sự hiện diện của nhiều vật liệu dễ cháy như thảm và chăn đã khiến một số khu vực tiếp tục âm ỉ cháy trong thời gian dài.

Ảnh: AFP

Ảnh: REUTERS

Đến tối ngày 18/1, phần lớn của tòa nhà đã bị sập, để lại những mảnh kim loại xoắn vặn, đống đổ nát ngổn ngang trên đường phố, cùng các dàn điều hòa và biển hiệu cửa hàng rơi vỡ. Lực lượng cứu hộ cảnh báo phần kết cấu còn lại đang trong tình trạng mất ổn định và có nguy cơ tiếp tục sập đổ.

Theo cơ quan cứu nạn, cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên được tiếp nhận vào lúc 22h38 tối 17/1, thông báo các cửa hàng tầng trệt đang bốc cháy. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, ngọn lửa đã lan lên các tầng trên, bao trùm phần lớn tòa nhà.

Nhiều tiểu thương và người dân sống gần khu vực cho biết với truyền thông địa phương rằng phản ứng chậm trễ cùng tình trạng thiếu nước và thiết bị đã làm cản trở công tác chữa cháy ban đầu. Sự việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng tiểu thương. Không ít người đau đớn cho hay công sức và sinh kế tích lũy suốt nhiều thập kỷ của họ đã bị thiêu rụi chỉ sau một đêm.

Nguồn: Reuters