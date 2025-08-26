Trung tâm Báo chí mở cửa đón gần 1.500 phóng viên dịp 80 năm Quốc khánh

Mới đây, tại Hà Nội Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình – Giám đốc Trung tâm Báo chí – nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà còn là dịp để toàn thể dân tộc Việt Nam cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập – tự do – hạnh phúc.

Thứ trưởng Lê Hải Bình phát biểu tại sự kiện.

"Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời, Lễ kỷ niệm là lời khẳng định về ý chí quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", ông Lê Hải Bình nói.

Theo ông Lê Hải Bình, Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên trong nước, nước ngoài.

Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm, phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên. Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh - 2/9.

"Với mục đích như vậy, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm theo đúng mục tiêu ta đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể các bạn phóng viên, biên tập viên trong nước và nước ngoài cần đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, vị trí, sơ đồ tác nghiệp, sơ đồ đường đi của phóng viên, Ban Tổ chức sẽ gửi cho tất cả cơ quan báo chí, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính với chủ đề: "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)".

Theo ông Lã Hoàng Trung – Vụ trưởng Vụ Bưu chính, bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa hiện đại, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với gương mặt hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.

Gam màu đỏ - vàng chủ đạo, kết hợp cùng nét vẽ tinh tế, tạo điểm nhấn trang nghiêm, thiêng liêng, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại và tinh thần yêu nước bất diệt của nhân dân Việt Nam.

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính với chủ đề: "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)".

Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá mặt là 4.000 đồng và 19.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến 30/6/2027.

Bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)" không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộcViệt Nam trong suốt 80 năm qua.

Bộ tem cũng truyền tải thông điệp về lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta cùng các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống Nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.

Đồng hành cùng các hoạt động trọng đại này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tự hào là đơn vị hỗ trợ chương trình, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc, chung tay viết tiếp hành trình 80 năm độc lập – tự do – hạnh phúc.

