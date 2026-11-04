Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu thiệt hại nặng khi mất một viên chỉ huy rất quan trọng.

Thông tin về vụ ám sát Trung tá Stanislav Krakov - một sĩ quan tham mưu thuộc Quân đoàn 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, mang mật danh "Leshiy" vừa được giải mật.

Ông giữ chức vụ trưởng phòng tại trụ sở quân đoàn và tham gia lập kế hoạch cho chiến dịch phản công mang tên Vivaldi của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trung tá Krakov đã thiệt mạng cùng với các sĩ quan khác vào ngày 14/9, trong một cuộc không kích sử dụng UAV cảm tử Geran nhằm vào sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn 3 ở Izyum. Cái chết của ông đã được giữ kín trong một tháng rưỡi.

Trung tá Stanislav Krakov thiệt mạng sau một vụ tập kích.

Quân đoàn 3 của Lực lượng vũ trang Ukraine là một đơn vị lớn mạnh và Krakov không phải một sĩ quan bình thường.

Trước đây ông từng phục vụ trong đơn vị đặc nhiệm của Trung đoàn Azov khét tiếng và tham gia các trận chiến gần Kherson, Artemovsk và Kurdyumovka, một nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga nói với RIA Novosti.

Sau khi chuyển đến sở chỉ huy, ông trở nên thân thiết với Tư lệnh quân đoàn - Chuẩn tướng Andriy Biletsky và tham gia lập kế hoạch cho Chiến dịch Vivaldi - tên gọi mà Lực lượng vũ trang Ukraine đặt cho cuộc phản công tại Krasny Liman.

"Krakov cùng với Biletsky đã dàn dựng dự án đẫm máu này, trong đó Lực lượng Vũ trang Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề chỉ để thu hút sự chú ý của truyền thông. Chiến dịch Vivaldi chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của viên Trung tá này", hãng tin Nga bình luận.

Viên sĩ quan tham mưu đã được điều đến sở chỉ huy tiền tuyến do những thất bại của cuộc tấn công. Ông Krakov đã đến để giải quyết hậu quả của chiến dịch trước khi Tư lệnh Biletsky báo cáo tại Kiev, một nguồn tin của RIA Novosti nói thêm.