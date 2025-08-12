HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trung tá CSGT bị tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1

Châu Tỉnh |

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ một trung tá CSGT bị xe máy lao thẳng vào người, tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1.

Sáng 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra vụ một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, sáng 11-8, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác Đội CSGT số 2 do trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó Đội trưởng, làm tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (SN 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy chở một người chạy quá tốc độ quy định.

Trung tá CSGT bị tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1- Ảnh 1.

Trung tá CSGT bị tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1. Ảnh: DT

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng xe vào trung tá Trung khiến ông bị gãy chân.

Trung tá Trung được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong. Sau đó, ông được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM để điều trị.

Sáng 12-8, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM để thăm hỏi, động viên trung tá Trung.

