Đổi đời nhờ những con số trong giấc mơ, người đàn ông 53 tuổi rơi vào trầm cảm sau khi trúng số tiền lớn.

Năm 2017, Mark Lipsham, một người đàn ông sống tại Auckland, New Zealand, bất ngờ trở thành triệu phú sau khi trúng giải xổ số Powerball trị giá 10 triệu bảng Anh (hiên 338 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Trước đó, ông làm nghề lái xe tải và không có cuộc sống quá dư dả.

Theo chia sẻ của Mark với truyền thông, trong những tuần trước khi trúng giải, ông thường xuyên mơ thấy những con số. Ông ghi lại các con số này và quyết định sử dụng chúng để mua vé số. Không ngờ, lựa chọn đó đã mang lại cho ông khoản tiền thưởng khổng lồ.

Người đàn ông 53 tuổi trúng xổ số số tiền khủng nhờ những con số xuất hiện trong giấc mơ (Ảnh: LADbible)

Khi ấy, Mark 53 tuổi. Ngay ngày hôm sau khi biết mình trúng giải, ông quyết định nghỉ công việc lái xe tải. Tuy nhiên, việc bất ngờ sở hữu khối tài sản lớn không đồng nghĩa với việc cuộc sống của ông trở nên dễ dàng hơn.

Mark cho biết ông gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với hoàn cảnh mới. Ông cảm thấy bản thân thay đổi, không còn hành xử như trước và bắt đầu đối mặt với những vấn đề tâm lý.

Người đàn ông này mô tả trạng thái của mình bằng ba từ: trầm cảm, căng thẳng và thất vọng. Một trong những nguyên nhân khiến ông chịu áp lực là sự thay đổi trong cách những người xung quanh nhìn nhận và đối xử với mình. Khi biết Mark sở hữu khoản tiền lớn, nhiều người bắt đầu kỳ vọng ông sẽ giúp đỡ họ.

Dù có trong tay hàng triệu bảng Anh, Mark không vội mua nhà sang trọng hay những món đồ đắt tiền. Ông vẫn duy trì cuộc sống trong căn nhà giản dị trước đây. Thay vì chi tiêu tùy ý, người đàn ông này tỏ ra thận trọng và lo lắng về cách quản lý khối tài sản mới.

Cái giá của việc đặt niềm tin sai chỗ

Hai năm sau khi trúng xổ số, Mark được một người hàng xóm giới thiệu với một người được cho là có kinh nghiệm về tài chính. Người này đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn cho Mark trên nhiều lĩnh vực, từ sức khỏe, các mối quan hệ đến những vấn đề pháp lý và tài chính.

Để sử dụng dịch vụ, Mark phải trả 60.000 bảng Anh. Theo lời kể của ông, người cố vấn cho biết các dịch vụ của họ có mức phí rất cao và thường yêu cầu khách hàng thanh toán ngay khi cần.

Mark đồng ý trả tiền để nhận tư vấn. Sau một thời gian, khi cảm thấy tình hình tài chính đã ổn định hơn, ông bắt đầu lên kế hoạch đầu tư vào bất động sản.

Tin tưởng người cố vấn, Mark quyết định giao cho người này một khoản tiền lớn để thay mình thực hiện kế hoạch. Vào tháng 12 cùng năm, ông đã chuyển gần 1,5 triệu bảng Anh với mục đích nhờ người này mua bất động sản.

Mark thừa nhận bản thân đã bị lừa và mất một khoản tiền rất lớn. Ông cũng cho biết những dịch vụ tư vấn từng bỏ tiền thuê không mang lại lợi ích thực tế như kỳ vọng (Ảnh: LADbible)

Tuy nhiên, thương vụ không diễn ra như dự kiến. Sau chuyến du lịch kéo dài vài tháng cùng các con gái, Mark được người cố vấn thông báo rằng việc mua bất động sản có thể phải hoãn lại. Khi ông muốn tìm hiểu rõ hơn về khoản tiền đã giao, người này lại từ chối trao đổi.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Mark quyết định chấm dứt hợp tác. Kiểm tra lại tài chính, ông phát hiện số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn khoảng 6,2 triệu bảng Anh.

Khởi kiện đòi lại gần 1,5 triệu bảng Anh

Sau khi phát hiện khoản tiền lớn có dấu hiệu bị chiếm đoạt, Mark quyết định khởi kiện người cố vấn, yêu cầu hoàn trả gần 1,5 triệu bảng Anh mà ông đã giao để đầu tư bất động sản.

Tại tòa án ở Auckland, các bằng chứng được đưa ra cho thấy hợp đồng làm việc tự do giữa Mark và người cung cấp dịch vụ có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, hợp đồng này có thể đã bị làm giả hoặc được mua từ một trang web không được ủy quyền.

Vụ việc sau đó được hai bên giải quyết thông qua thỏa thuận ngoài tòa án, thay vì tiếp tục theo đuổi một phán quyết của tòa.

Từ một người lái xe tải, Mark bất ngờ trở thành triệu phú sau khi trúng xổ số trị giá 10 triệu bảng Anh vào năm 2017. Tuy nhiên, khoản tiền thưởng lớn không chỉ mang đến cơ hội thay đổi cuộc sống mà còn kéo theo nhiều áp lực. Ông phải đối mặt với sự thay đổi trong các mối quan hệ, những khó khăn khi quản lý tài sản và cả việc mất một khoản tiền lớn vì đặt niềm tin sai chỗ.

Nhìn lại những gì đã trải qua, Mark thừa nhận ông ước mình chưa từng trúng giải. Với người đàn ông này, việc sở hữu hàng triệu bảng Anh không đồng nghĩa với một cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là khi ông phải đối mặt với những vấn đề mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

Nguồn: LADbible