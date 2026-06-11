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Trúng số hàng chục tỷ, nữ tài xế công nghệ vẫn giả nghèo, giấu kín bí mật với cả gia đình và tiếp tục chở khách mỗi ngày

Chi Chi
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Nữ triệu phú vừa “đổi đời” chọn cách giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, hàng ngày vẫn đi làm công việc mà cô vốn không hề yêu thích.

Nữ triệu phú vừa “đổi đời” chọn cách giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, hàng ngày vẫn đi làm công việc mà cô vốn không hề yêu thích.

Một cô gái ở nước ngoài, vốn lớn lên trong gia đình nghèo khó, đã bất ngờ trúng giải độc đắc từ 6 tháng trước và "một bước lên hương" trở thành triệu phú. Tuy nhiên, cô chọn cách giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, hàng ngày vẫn đi làm công việc mà cô vốn không hề yêu thích, sau giờ làm còn lái thêm Uber để kiếm thêm thu nhập, như thể cuộc sống của cô vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

Theo tờ Daily Mail, cô gái này gần đây đã đăng tải câu chuyện của mình lên Reddit, thu hút sự bàn tán xôn xao từ cư dân mạng. Cô chia sẻ rằng, sau khi trúng giải, ngoại trừ việc lặng lẽ giúp gia đình chi trả tiền tạp hóa hàng ngày, tiền thuê nhà và thanh toán một lần cho chiếc xe nhỏ trị giá 30.000 USD (khoảng 765 triệu đồng), cuộc sống của cô gần như không có gì thay đổi. Cô vẫn mua dầu gội đầu ở cửa hàng đồng giá.

Ảnh minh hoạ

Mức lương hàng tháng của cô là khoảng 2.850 USD (khoảng 72 triệu VNĐ). Thấy cô gần đây làm việc chăm chỉ hơn, gia đình cứ ngỡ cô nhờ nỗ lực làm việc nên mới mua được xe mới, hoàn toàn không biết rằng cô đã trở thành triệu phú.

Cô gái tiết lộ lý do chần chừ không muốn công khai là vì lo ngại tư duy quản lý tài chính của gia đình. Cô chia sẻ: "Tôi rất yêu gia đình mình, nhưng chúng tôi đều không giỏi quản lý tiền bạc. Tôi từng thấy họ tiêu sạch toàn bộ tiền lương vào việc mua sắm lung tung trên mạng mỗi hai tuần, vì vậy tôi cảm thấy phải để mọi người xây dựng tư duy tài chính trước rồi mới nói với họ về chuyện này".

Về dự định tương lai, cô hy vọng có thể mua cho gia đình một ngôi nhà thoải mái, để mẹ có thể nghỉ hưu, thoát khỏi cảnh sống trong nhà ở xã hội, cũng như có cơ hội đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô cũng thừa nhận: "Tôi biết mình cần bắt đầu đầu tư khoản tiền này một cách hợp lý hơn, nhưng đến giờ tôi vẫn còn hơi không dám tin đây là sự thật".

Bài viết này đã thu hút tới 2.300 bình luận. Nhiều cư dân mạng ủng hộ cô nên giữ kín: "Đừng nói một chữ nào cả, kể cả với mẹ của bạn", "Một khi bị phát hiện, bạn sẽ không bao giờ được yên ổn cho đến khi tiền tiêu hết sạch". Tuy nhiên, cũng có một số người bày tỏ ý kiến trái chiều: "Nhiều người đang sống rất vất vả, bạn lại đang chiếm chỗ làm của người khác", "Tại sao vẫn tiếp tục ở nhà ở xã hội? Hãy nhường chỗ cho những người thực sự cần đi".

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