Trúng số 72 tỷ đồng, cặp vợ chồng vẫn đi làm như chưa có gì xảy ra

Ngay cả khi đã là triệu phú, gia đình này vẫn sống tiết kiệm và đi làm thay vì nghỉ việc.

Cách đây hơn 1 năm, một người đàn ông sống tại Central Otago, New Zealand, đã trở thành chủ nhân của giải độc đắc trị giá 5 triệu NZD (khoảng 72 tỷ đồng). Tuy nhiên thay vì nghỉ việc và sống hưởng thụ nhờ số tiền “trên trời rơi xuống”, người đàn ông cho biết bản thân và vợ vẫn đang đi làm và duy trì thói quen tiết kiệm như thể cho có gì xảy ra. Số tiền 72 tỷ đồng được dùng để trả nợ, đầu tư và chăm lo cho gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn hồi giữa năm 2026, người đàn ông tiết lộ bản thân không phải người thích phô trương sự giàu có, đồng thời muốn nuôi dạy các con biết trân trọng những gì đang có thay vì mặc định rằng tiền bạc có thể đáp ứng mọi mong muốn.

Khoảnh khắc biết mình trúng số vẫn là một trong những kỷ niệm khó quên nhất đối với anh. Người đàn ông kể rằng mình nhận được cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Lotto, đơn vị tổ chức xổ số tại New Zealand. Ban đầu, nhân viên thông báo anh đã trúng giải nhất. Sau đó, cô tiếp tục xác nhận anh còn trúng Powerball, nâng tổng số tiền thưởng lên 5 triệu NZD (khoảng 72 tỷ đồng).

Nghe đến con số này, anh không khỏi choáng váng. Người đàn ông sau đó đưa điện thoại cho vợ, nhờ nhân viên xổ số thông báo lại toàn bộ kết quả. Cả hai vỡ òa trong nước mắt khi nhận ra cuộc sống gia đình sắp bước sang một trang mới.

Ảnh minh họa

Anh mô tả khoảnh khắc ấy giống như việc nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm sau một quãng thời gian khó khăn. Những tuần đầu tiên sau khi trúng số trôi qua trong cảm giác choáng ngợp, nhưng khi mọi thứ dần ổn định, anh bắt đầu suy nghĩ thực tế hơn về cách sử dụng khoản tiền bất ngờ này.

Thay vì mua sắm hàng loạt món đồ xa xỉ, người đàn ông ưu tiên những việc có thể giúp gia đình cải thiện cuộc sống lâu dài. Phần lớn tiền thưởng được dùng để trả các khoản nợ, đầu tư và dành cho một vài chuyến du lịch cùng gia đình. Anh cũng tự thưởng cho mình một số món đồ yêu thích, trong đó có một chiếc xe bán tải và một chiếc caravan - phương tiện lưu trú di động.

Những món đồ này không đơn thuần nhằm thể hiện sự giàu có mà còn giúp anh có thêm cơ hội tận hưởng thời gian bên người thân. Sau khi trúng số, điều khiến người đàn ông cảm thấy giá trị nhất không phải là những tài sản mới sở hữu, mà là sự tự do và khoảng thời gian có thể dành cho gia đình.

Nhìn lại cuộc sống sau hơn 1 năm trúng số, anh cho rằng tiền bạc không thể trực tiếp mua được hạnh phúc, nhưng có thể mang đến sự tự do để mỗi người chủ động lựa chọn cách sống mà bản thân mong muốn. Khoản tiền lớn cũng giúp gia đình anh gắn kết hơn vì không còn phải đau đáu về việc cơm áo gạo tiền cũng như những khoản nợ.

Người đàn ông khẳng định bản thân không thay đổi quá nhiều sau khi trở thành triệu phú. Anh vẫn giữ tính cách có phần bốc đồng, hài hước và muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Người đàn ông giả định rằng ngay cả khi trúng 100 triệu NZD (khoảng 1.400 tỷ đồng), anh cũng không nghĩ mình sẽ trở thành người thích phô trương.

Một trong những minh chứng rõ nhất cho quan điểm này là câu chuyện về chiếc Lamborghini mà anh từng mơ ước. Trước khi trúng số, người đàn ông nhiều lần nói với vợ rằng nếu một ngày trở thành triệu phú, anh sẽ mua chiếc xe thể thao đắt tiền này.

Sau khi trúng số vợ nhắc lại lời hứa và cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện mong muốn. Tuy nhiên, sau vài ngày suy nghĩ, anh quyết định từ bỏ ý định. Người đàn ông giải thích rằng nếu mua chiếc Lamborghini, giấc mơ mà anh luôn hướng tới sẽ không còn nữa.

Với anh, việc có tiền không đồng nghĩa phải lập tức sở hữu mọi thứ từng ao ước. Giữ lại một mục tiêu để tiếp tục phấn đấu cũng là cách khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Đó cũng là lý do mà anh và vợ vẫn quyết định đi làm thay vì nghỉ việc sau vận may đổi đời.

Câu chuyện của người đàn ông New Zealand cho thấy khoản tiền trúng số có thể mở ra nhiều lựa chọn, nhưng cách sử dụng nó mới quyết định cuộc sống sau đó sẽ thay đổi như thế nào. Thay vì để số tiền lớn khiến bản thân trở nên xa cách với những giá trị quen thuộc, anh lựa chọn giải quyết các vấn đề tài chính, đầu tư cho tương lai và dành thời gian cho gia đình.

(Nguồn: 1News)