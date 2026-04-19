Trung Quốc vừa tạo nên kỳ tích 10.000 tấn trên biển, lớn nhất thế giới

Kỳ tích này là tàu Ning Yuan Dian Kun.

Mới đây, theo Xinhua , Ning Yuan Dian Kun là tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện hạng 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc. Đây cũng chính là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này.

Con tàu Ning Yuan Dian Kun chính thức đi vào hoạt động thương mại từ ngày 15/4. Trong chuyến đi đầu tiên này, con tàu Ning Yuan Dian Kun rời cảng Ninh Ba - Chu Sơn để đến cảng Gia Hưng. Cả hai cảng đều nằm ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Trước đây, tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp này do các tàu chạy bằng nhiên liệu hóa thạch thống trị. Nhưng giờ đây nơi này đang dần điện khí hóa.

Sự kiện vận hành tàu container điện 10.000 tấn đầu tiên đánh dấu giai đoạn mới trong công cuộc phát triển vận tải container ven biển bằng điện và thân thiện với môi trường tại "quốc gia tỷ dân".

Tàu container điện 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Tàu Ning Yuan Dian Kun do Viện Nghiên cứu và Thiết kế Tàu Thương mại Thượng Hải phát triển. Con tàu này trang bị hệ thống đẩy hoàn toàn bằng điện, và có khả năng vận hành thông minh với hiệu suất cao. Ning Yuan Dian Kun dài 127,8 m, rộng 21,6 m, mớn nước thiết kế là 6,2 m. Tàu có thể chở 742 TEU (container tiêu chuẩn cỡ 6 m), dự kiến sẽ giúp tiết kiệm 580 tấn nhiên liệu và giảm 1.462 tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Con tàu được trang bị 10 bộ pin dạng container, với tổng dung lượng khoảng 20.000 kWh, tương đương dung lượng pin của khoảng 300 xe điện gia đình. Ngoài ra, tàu còn sử dụng hai động cơ đẩy đồng bộ nam châm vĩnh cửu 875 kW. Đáng chú ý, tàu đạt tiêu chuẩn không phát thải, không gây ồn và ô nhiễm trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, tàu Ning Yuan Dian Kun còn trang bị hệ thống động cơ và định vị thông minh, từ đó cho phép tránh va chạm tự động, đi đúng tuyến đường với độ chính xác cao, điều khiển tích hợp tàu - bờ - đám mây.

Theo thông tin công bố, tàu Ning Yuan Dian Kun sử dụng hệ thống sạc hai chế độ, khai thác nguồn điện cao áp từ bờ và khả năng thay pin nhanh, qua đó giúp bổ sung năng lượng hiệu quả và linh hoạt.

Mặt khác, tàu có thiết kế boong mở giúp nâng cao hiệu quả xếp dỡ hàng hóa, trong khi hình dạng mũi tàu làm giảm lực cản không khí từ 15 - 20%.

Ông Ma Hongmeng, kỹ sư cao cấp tại Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu thương mại Thượng Hải và là người phụ trách dự án tàu container thông minh, cho biết: "Từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao cuối cùng, con tàu đã thể hiện trọn vẹn quá trình phát triển vòng đời của tàu không phát thải carbon, đặc trưng bởi hệ thống động cơ điện hoàn toàn, khả năng tự hành và hiệu quả vận hành cao, thành tựu mà ngành vận tải biển Trung Quốc đã đạt được".

Theo vị kỹ sư này, con tàu Ning Yuan Dian Kun là minh chứng cho thấy phân khúc vận tải container ven biển của Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên mới với đặc điểm không phát thải, vận hành thông minh và hiệu quả cao. Đây là một điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng trong ngành vận tải biển.

Đặc biệt, chữ "Kun" trong tên tàu xuất phát từ tác phẩm cổ Trang Tử của Trung Quốc. Chữ này chỉ loài cá thần thoại khổng lồ. Trong khi đó, Trung Quốc còn một tàu nữa tên là Ning Yuan Dian Peng dự kiến chạy thử nghiệm trên biển vào tháng 5 và bàn giao vào tháng 6. Chữ "Peng" trong tên của con tàu này là một loài chim khổng lồ trong cùng tác phẩm.

Hiện tại, Công ty Vận tải biển Ninh Ba đang vận hành 32 tàu thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, chiếm 57% tổng số tàu thuộc sở hữu của công ty, đánh dấu một bước khởi đầu hình thành đội tàu xanh quy mô lớn ở Trung Quốc.

Ông Chen Xiaofeng, Chủ tịch Công ty Vận tải biển Ninh Ba, đơn vị vận hành hai con tàu, chia sẻ, dự án hai con tàu thể hiện cam kết của doanh nghiệp với quá trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải biển, cũng như mục tiêu carbon kép của Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Công ty Vận tải biển Ninh Ba, khi cả hai tàu đi vào hoạt động, chúng sẽ trở thành hệ thống vận tải biển thân thiện với môi trường và được chạy trên các tuyến đường cố định.

