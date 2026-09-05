Trung Quốc vừa lập kỳ tích ngành rau quả: Tạo ra giống vải lai nhãn đầu tiên trên thế giới, chuẩn bị cho thu hoạch trong tháng 9

Sản lượng loại quả này dự kiến vượt 25 tấn vào năm tới khi diện tích trồng tiếp tục được mở rộng.

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Một giống lai giữa nhãn và vải có tên Cui Mi, hay còn gọi là Mật Ong Giòn, dự kiến được đưa ra thị trường từ giữa tháng 9, với sản lượng ban đầu còn hạn chế nhưng được kỳ vọng mở rộng quy mô trong những năm tới.

Giống lai nhãn-vải Cui Mi đang bước vào giai đoạn chín và dự kiến được bán ra thị trường từ giữa tháng 9. Đây là một trong những giống cây ăn quả mới được phát triển nhằm mở rộng cơ cấu sản phẩm trái cây tại Trung Quốc, đặc biệt với lợi thế chín muộn hơn so với các giống nhãn và vải phổ biến.

Ông Liu Chengming, giáo sư tại Khoa Làm vườn thuộc Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, cho biết nhóm nghiên cứu đã phải đối mặt với điều kiện thời tiết lạnh giá trong ba mùa đông liên tiếp. Những cải tiến trong kỹ thuật canh tác đã giúp hạn chế tác động của sương giá và duy trì năng suất tương đối ổn định trong năm nay.

Theo ông Liu, Cui Mi có vị giòn, ngọt, đồng thời kết hợp một số đặc điểm của cả nhãn và vải. “Nó giòn và ngọt hơn vải, thơm và mềm hơn nhãn, hoàn toàn không có xơ”, ông cho biết.

Giống Cui Mi được phát triển bằng phương pháp lai tạo xa, sử dụng nhãn Shixia làm cây bố mẹ cái và vải Ziniangxi làm cây bố mẹ đực. Đây đều là những giống địa phương của Trung Quốc.

So với nhãn Shixia, Cui Mi được đánh giá có năng suất cao hơn, khả năng chịu lạnh tốt hơn và thời gian chín muộn hơn khoảng 15-20 ngày. Đặc điểm chín muộn có thể giúp giống này bổ sung nguồn cung trái cây vào thời điểm thị trường đã bước qua mùa thu hoạch chính của một số giống nhãn và vải.

Tuy nhiên, Cui Mi hiện vẫn trong giai đoạn thương mại hóa thử nghiệm với sản lượng hạn chế. Giống này đang được bán trực tuyến với giá khoảng 76 nhân dân tệ/kg, tương đương khoảng 11,26 USD/kg. Tổng sản lượng trong năm nay chỉ đạt vài tấn.

Diện tích trồng Cui Mi hiện đã vượt 2 km² tại một số địa phương thuộc Trung Quốc, gồm Quảng Châu, Thanh Nguyên và Triều Châu của tỉnh Quảng Đông, cùng Lư Châu của tỉnh Tứ Xuyên và Đại Lý của tỉnh Vân Nam.

Ông Liu là người đứng đầu nhóm nghiên cứu đã dành gần 20 năm cho hoạt động lai tạo các giống nhãn và vải. Theo ông, sản lượng Cui Mi dự kiến vượt 25 tấn vào năm tới khi diện tích trồng tiếp tục được mở rộng. Giá bán cũng được kỳ vọng giảm khi giống này được sản xuất và đưa ra thị trường với quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, quy mô trồng nhãn tại Trung Quốc hiện lớn hơn đáng kể, với tổng diện tích hơn 2.666,67 km². So với ngành nhãn đã phát triển ở quy mô lớn, Cui Mi vẫn là một giống mới và cần thêm thời gian để đánh giá khả năng thích nghi, năng suất cũng như nhu cầu của thị trường.

Việc phát triển các giống lai có thời gian chín khác biệt đang được xem là một hướng giúp kéo dài mùa vụ, đa dạng hóa nguồn cung và tạo thêm lựa chọn cho người trồng cũng như người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của Cui Mi sẽ phụ thuộc vào khả năng mở rộng sản xuất, chất lượng quả ổn định và mức giá khi được thương mại hóa rộng rãi.