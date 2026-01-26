Thông tin này được đăng tải trên trang Defence Blog, đáng chú ý là các khẩu pháo đã được ghi hình trong quá trình dỡ hàng từ tàu.

Điểm đến không được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin khu vực cho rằng lô hàng này đang hướng đến Trung Đông, thực tế trên có thể được thể hiện qua lớp ngụy trang đặc trưng.

Các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc thường được ký kết kín, và Bắc Kinh hiếm khi công khai chi tiết về các lô hàng của họ.

Trong hầu hết các trường hợp, thông tin chỉ được biết đến sau khi các hệ thống này xuất hiện trong khu vực chiến sự, hoặc quá trình vận chuyển chúng được ghi lại bằng ảnh hoặc video.

Theo các nguồn tin quốc phòng khu vực, những hệ thống pháo binh này có khả năng được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đặt mua và dự định cung cấp cho các lực lượng đồng minh hoạt động trong khu vực.

Đồng thời một số báo cáo khác chỉ ra khả năng chuyển giao những khẩu pháo này cho Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) ở Sudan.

Quân đội Trung Quốc hiện đã đưa toàn bộ pháo Type 59 vào kho dự trữ.

Pháo M-46 130 mm được phát triển từ cuối những năm 1940 và được đưa vào sử dụng năm 1951. nó được tạo ra như một phương tiện để chống lại hỏa lực pháo binh và tiêu diệt các mục tiêu phía sau của đối thủ ở khoảng cách xa.

Loại pháo này được xuất khẩu và sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột vũ trang thời Chiến tranh Lạnh và sau khi chiến tranh kết thúc - từ Trung Đông và châu Phi đến Nam Á.

Những đặc điểm chính của M-46: Cỡ nòng: 130 mm; Chiều dài nòng pháo: gấp 55 lần đường kính (L/55); Trọng lượng ở tư thế chiến đấu: khoảng 7,7 tấn; Tầm bắn tối đa: lên đến 27 km (tối đa 38 km với đạn tăng tầm); Sơ tốc ban đầu: lên đến 930 m/s; Tốc độ bắn: lên đến 6 viên/phút; Kíp chiến đấu : 8 người