Trung Quốc vẫn dùng tên lửa chống hạm KD-63 lạc hậu trên máy bay H-6 nâng cấp

Tên lửa chống hạm KD-63 được chế tạo dựa trên nguyên mẫu P-15 Termit của Liên Xô và đã vô cùng lạc hậu.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đã đăng tải hình ảnh cho thấy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn sử dụng một phiên bản của tên lửa chống hạm KD-63 (còn được gọi là YJ-16) để sử dụng từ máy bay ném bom hạng nặng H-6 (một biến thể sao chép từ thiết kế Tu-16 của Liên Xô).

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ KD-63 thực chất là bản sao tên lửa chống hạm P-15 Termit của Liên Xô, được chế tạo từ những năm 1960. Điều này cũng cho thấy Trung Quốc vẫn đang sử dụng những loại vũ khí lạc hậu như thế nào.

Phiên bản cơ sở và cải tiến của tên lửa chống hạm KD-63.

Theo ghi nhận, phiên bản cải tiến mới nhất của tên lửa chống hạm KD-63 đã thiết kế lại phần mũi và hệ thống điều khiển dẫn hướng được cải tiến với việc tích hợp đầu dò hồng ngoại và ăng-ten thu nhận dữ liệu.

Hiện chưa rõ liệu khối lượng đầu đạn, loại trang bị và tầm bắn của nó có thay đổi hay không. Ở phiên bản cơ sở, tên lửa KD-63 của Trung Quốc có đầu đạn nặng 500kg và tầm bắn lên đến 200km, loại đạn này được đưa vào sử dụng từ năm 2004.

Quân đội Trung Quốc đã trình diễn việc sử dụng biến thể KD-63 mới như một phần của cuộc tập trận sử dụng máy bay ném bom H-6 để tạo ra vùng chống xâm nhập/tiếp cận khu vực (A2/D2).

Máy bay ném bom chiến lược H-6K với tên lửa siêu thanh 2PZD-21.

Điều thú vị là trong khuôn khổ sự kiện trên, Trung Quốc không chỉ trình diễn việc sử dụng phiên bản sao chép tên lửa P-15 Termit của Liên Xô, mà còn cho thấy cả loại KD-21 (còn được gọi là 2PZD-21). Đây được xem như sản phẩm tương tự Kh-47M2 Kinzhal của Nga, nhưng không cần triển khai từ nền tảng mang phóng đặc biệt.